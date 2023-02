Ihmisaalto-taktiikan synkkä lopputulos: Yli 800 venäläistä kaatui päivässä

Venäjän joukkojen on kerrottu kärsineen valtavia miestappioita Ukrainassa lyhyen ajan sisällä. Eilen Ukrainan pääesikunta tiedotti venäläisiä kaatuneen vuorokauden sisällä peräti 840.

Ukrainalaiset sotilaat ovat kertoneet venäläisten käyttäneen monissa taisteluissa suoranaiseksi ”ihmisaalloiksi” kuvattua taktiikkaa. Tällaisia suoria ja kehnosti tuettuja jalkaväen hyökkäyksiä on jopa jäänyt videolle. Tappioista piittaamattomia hyökkäyksiä ovat tehneet erityisesti pahamaineiset Wagner-joukot.

Verkkouutiset kertoi esimerkiksi tässä jutussa hämmentävästä taistelusta, jossa 30 ukrainalaisen vahvuinen joukko surmasi valtavat määrät Wagnerin taistelijoita kymmenen tuntia kestäneessä hyökkäyksessä. Paikalla olleet kuvailivat venäläisten edenneen avoimessa maastossa päin ukrainalaisten asemia pystypäin ja suojautumatta.

Venäjän tappioita tässä ruotivan New York Timesin artikkelin mukaan kasvavat luvut maalaavat karun kuvan venäläisten taistelutavasta. Etulinjassa taistelee paljon kehnosti koulutettuja ja varustettuja reserviläisiä ja Wagnerin riveihin Venäjän vankiloista värvättyjä vankeja.

Amerikkalaisten viranomaisten mukaan tappiot ovat kasaantuneet erityisesti Bahmutin ja Soledarin verisissä kamppailuissa.

NYTimesin lähteet kertovat Venäjän komentajien syöttävän Bahmutissa joukkoja suoraan ukrainalaisten tykki- ja konekiväärituleen. Tämä on johtanut satoihin kaatuneisiin päivässä.

Amerikkalaisten kerrotaan laskevan nyt, että venäläisiä on kaatunut tai haavoittunut sodassa jo yli 200 000. Ukrainan pääesikunta taas puhuu noin 130 000 kaatuneesta venäläisestä.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Feb. 3, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/pqOXysfC8Z

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 3, 2023