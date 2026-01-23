Karu tieto Helsingin rikosluvuista

Viime vuonna Helsingin poliisilaitokselle tuli yhteensä 162 099 hälytystehtävää, mikä on lähes 20 000 tehtävää enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkein kiireellisimpien A-luokan tehtävien määrä lisääntyi 13,3 prosenttia. Kasvaneesta tehtävämäärästä huolimatta Helsingin poliisin keskimääräinen toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä oli parempi kuin koskaan aiemmin, 4,8 minuuttia.

Helsingin poliisille ilmoitettiin viime vuonna 93 295 rikoslakirikosta. Rikosten määrä kasvoi 12,4 prosentilla vuodesta 2024. Kasvusta huolimatta rikosten tutkinta-aikoja on saatu nopeutettua ja selvitystasoa nostettua.

− Teimme reilu vuosi sitten isoja organisaatiomuutoksia Helsingin poliisilaitoksella ja nyt kun katsomme koko viime vuoden tuloksia, näyttää siltä, että olemme tehneet oikeansuuntaisia ratkaisuja ja meille asetetut tavoitteet on saavutettu ja jopa ylitetty. Toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja meidän on kehitettävä toimintaamme jatkuvasti, jotta pystymme vastaamaan alati muuttuviin tarpeisiin, toteaa Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö, poliisikomentaja Jari Liukku.

Huumeiden käyttäjien ja käytettyjen huumeiden määrä Suomessa on voimakkaassa kasvussa. Helsingin poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä kasvoi viime vuonna lähes 10 prosentilla ja törkeiden huumausainerikosten määrä reilulla 15 prosentilla.

Huumeiden kasvava kysyntä lisää niiden valmistukseen, maahantuontiin ja levitykseen liittyvää kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta.

Kadulla tapahtuvasta huumekaupasta sekä huumeiden käytöstä aiheutuu järjestyshäiriöitä, jotka ilmenevät myös usein väkivalta-, omaisuus- ja muuna rikollisuutena. Erityisesti alfa-PVP:n käytön raju lisääntyminen näkyy käyttäjien entistä sekavampana ja aggressiivisempana käytöksenä.

− Kokonaisturvallisuuden kannalta on keskeisintä, että huumeiden käyttäjien ja erityisesti huumeita käyttävien nuorten lukumäärän jatkuva kasvu saadaan pysäytettyä. Helsingin poliisi tekee tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten, kaupungin ja eri sidosryhmien kanssa huumausaineiden käytön ja myynnin sekä toiminnasta kaupunkilaisille aiheutuvien turvallisuushaittojen estämiseksi, Liukku korostaa.

Ulkomaalaisten osuus huumausaineiden kadulla ja netissä käytävästä kaupasta on kasvanut. Yhtenä vastauksena tähän Helsingin poliisi on tehostanut ja tulee edelleen tehostamaan rikosperusteisia maasta poistoja.

Myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden välittömän vaarantumisen torjuntaan liittyvät maasta poistamiset ovat lisääntyneet. Viime vuonna Helsingin poliisi poisti maasta kaikkiaan 962 henkilöä, mikä oli 331 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

− Maasta poistot ovat merkittävä osa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa, sanoo ylikomisario Simo Kauppinen.

Helsingin poliisilaitoksen merkittävänä painopisteenä on viimeisen vuoden ajan ollut näkyvän ja jalkautuvan valvonnan lisääminen häiriökohteisiin. Tämä on yksi konkreettinen toimenpide, jolla poliisi on vastannut kasvaneen huumausaineongelman aiheuttamiin häiriöihin.

Valvonnassa on tehty laajasti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja toimintaa on suunnattu tietojohtoisesti poliisin oman analyysin sekä sidosryhmiltä ja asukkailta saadun palautteen perusteella. Häiriökohteisiin on myös lisätty kameravalvontaa ja otettu käyttöön esimerkiksi siirrettävä valvontaperävaunu, josta poliisille on tullut runsaasti hyvää palautetta.

Oma-aloitteisia järjestyksenvalvontatehtäviä Helsingin poliisilla on viime vuonna ollut 76,9 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Myös jalkaisin tehtävää partiointia on tehty lähes tuplasti enemmän vuoteen 2024 nähden.

− Kaupunkilaisten turvallisuus ja turvallisuuden tunteen lisääminen on poliisin tärkein tehtävä. Poliisilaitos tehostaa tänä vuonna vielä entisestään tietojohtoiseen poliisitoimintaan perustuvaa huumausainekaupan, vakavan rikollisuuden sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavien rikosten ja häiriöiden torjuntaa, toteaa Liukku.

Pääkaupunkiseudulla on havaintoja eri alueille leimautuvista alaikäisten muodostamista nuorisoporukoista, jotka liikkuvat ympäri pääkaupunkiseutua. Osa näihin porukoihin kuuluvista nuorista aiheuttaa häiriöitä ja tekee yhdessä rikoksia. Keskiössä oleva hankalimpien nuorten suhteellisen pieni joukko tekee valtaosan vakavista nuorisorikoksista, kuten ryöstöistä ja pahoinpitelyistä. Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset kartoittavat parhaillaan hankalimpien nuorten tarkempaa määrää.

Useilla alueilla ympäri pääkaupunkiseutua vaikuttaa nuorista aikuisista koostuvia katujengejä, jotka tekevät aktiivista huumekauppaa ja joiden välillä on väkivaltaa. Katujengit ja niiden kokoonpanot vaihtuvat nopeasti, eikä joitain vuosia sitten havaittuja jengejä sellaisinaan välttämättä enää ole, vaan tilalle on muodostunut uusia jengejä.

− Pääkaupunkiseudun nuoriso- ja jengirikollisuus muuttuu nopeasti. Nykytilanne on kokonaisuus, mihin liittyvät ryhmissä rikoksia tekevät alaikäiset, nuorten aikuisten muodostamat katujengit ja Ruotsista johdettu järjestäytynyt rikollisuus, joka toimittaa huumeita katujengeille. Rooli voi muuttua nuorisorikollisesta ammattirikolliseksi hyvinkin nopeasti. Tämän estäminen edellyttää viranomaisilta nopeita ja tiukkoja toimenpiteitä, sanoo rikosylitarkastaja Markku Heinikari.

Nuoriin kohdistuvana ennalta estävänä toimenpiteenä on osaksi poliisitoimintaa vakiinnutettu valtakunnallinen koulupoliisimalli, joka lanseerattiin vuosi sitten.