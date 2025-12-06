Verkkouutiset

Droonit kieltävä kyltti Brysselin lentokentällä 5. marraskuuta. Lentoliikenne keskeytettiin edeltävänä iltana epäiltyjen droonihavaintojen vuoksi. AFP / LEHTIKUVA / NICOLAS TUCAT

Kartta näyttää Venäjän operaatioiden laajuuden Euroopassa

Arvion mukaan tavoitteena on järjestelmällinen Nato-maiden puolustuksen testaus.
Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Venäjä toteuttaa Euroopassa systemaattista sotilaallista häirintä- ja vaikuttamistoimintaa, joka muistuttaa sodan esivaihetta.

ISW:n laatima kartta näyttää toiminnan laajuuden. Kartta kuvaa Venäjän niin sanottuja ”Phase Zero” -operaatioita Euroopassa aikavälillä 9. syyskuuta – 5. joulukuuta 2025.

”Phase Zerolla” viitataan sodan esivaiheeseen, jossa valmistellaan mahdollista tulevaa konfliktia ilman avointa sotatoimien aloittamista.

ISW arvioi, että Venäjän tavoitteena ei ole yksittäisten iskujen suorittaminen, vaan järjestelmällinen Nato-maiden puolustuksen testaus sekä henkinen ja psykologinen painostus.

Kartalla näkyy Venäjän epäiltyjä ja todettuja operaatioita eri puolilla Eurooppaa. Toiminta sisältää useita eri vaikuttamisen ja häirinnän muotoja, kuten ilmatilaloukkaukset, vakoilun, sabotaasin, tuhopoltot, räjähdykset ja meriliikenteen estämisen.

Toiminnan laajuus viittaa koordinoituun ja pitkäjänteiseen painostusstrategiaan.

Tapahtumat ovat keskittyneet muun muassa Baltian maihin, Puolaan, Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Toiminta kohdistuu ennen kaikkea sotilaskohteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin, kuten sotilastukikohtiin, lentotukikohtiin, satamiin ja asevoimiin liittyviin huolto- ja viestintärakenteisiin.

Droonit Ranskan ydinasesukellusvenetukikohdan yllä

Tuorein tapaus liittyy tilanteeseen Ranskassa, jossa havaintojen mukaan vähintään viisi tunnistamatonta droonia lensi maan ydinasesukellusvenetukikohdan yli 4. joulukuuta. Tukikohta sijaitsee Finistèressä Bretagnessa maan länsirannikolla. Siellä operoivat neljä ydinohjuksia kantavaa sukellusvenettä.

Ranskan puolustusministeri Catherine Vautrin vahvisti 5. joulukuuta, että Ranskan armeija käytti määrittelemättömiä keinoja droonien sieppaamiseen. Ranskalaismedioiden mukaan drooneja vastaan saatettiin käyttää tulivoimaa tai elektronista häirintää.

ISW:n arvion mukaan myös tuorein tapaus toistaa tuttua kaavaa ilmahyökkäyksistä Nato-maihin. Tarkoituksena saattaa olla tunnettujen eurooppalaisten sotilastukikohtien ja puolustusinfrastruktuurin tiedustelu sekä Nato-maiden reagointikyvyn testaaminen.

