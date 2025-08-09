Kärsimystä Krimin sillalla – tuntikausien sulkuja, ei vettä tai vessoja

Ukrainan iskut ovat viime aikoina pakottaneet venäläiset miehitysviranomaiset sulkemaan säännöllisesti Venäjän ja Krimin niemimaan yhdistävän sillan, aiheuttaen jopa 50 kilometriä pitkiä autojonoja. Miehitetylle niemimaalle matkustavat kuvaavatkin nyt tilannetta ”helvetiksi”. Asiasta kertoo venäläismedia Meduza Krym Realin raportoinnin pohjalta.

Kuluvan viikon torstaina Ukraina iski lukuisiin Krimillä sijaitseviin sotilaskohteisiin. Niiden seurauksena silta suljettiin aamuyöstä lähes kuudeksi tunniksi, ja aamulla vielä uudestaan yli tunniksi. Sillan avautuessa ylitystä odotti lähes 3 500 ajoneuvoa. Odotusaika venyi viiteen tuntiin.

Kyseessä ei ollut poikkeustapaus. Silta suljetaan säännöllisesti Ukrainan iskujen aikana, ja iskuja tapahtuu paljon. Esimerkiksi elokuun alussa viisi tuntia kestänyt sulku aiheutti 41 kilometrin jonon.

Tilannetta ovat pahentaneet tammikuussa sillalla aloitetut passintarkastukset. Jonoista joutuu siis kärsimään, vaikka iskuja ei olisi käynnissä.

Ylittäjien määrä on kasvanut turismin takia. Etenkin Krasnodarin alueelta suunnataan nyt Krimille, sillä öljyvahinko Kertšinsalmessa sotki vuodenvaihteessa monet alueen rannat. Krimillä tilanne ei ole juuri parempi, mutta virallisesti rantojen kunto on niemimaalla hyvä – ainakin jos kysyy Venäjän kuluttajansuoja- ja hyvinvointivirastolta.

Paikallisilla Telegram-kanavilla autoilijoiden tuska kuitenkin näkyy selvästi. Paahtava lämpö, veden puute ja WC:iden riittämätön määrä raastaa lomalaisten hermoja. Eräs nainen valittaa, että kun vapaaehtoiset jakavat vesipulloja, saavat niitä vain he, jotka ovat joutuneet jonottamaan vähintään puolitoista tuntia. Silloinkni ne loppuvat usein kesken.

– Ottakaa vettä ja naposteltavaa mukaan. Pahimmillaan odotusaika voi olla yli kuusi tuntia, eräällä turistisivustolla varoitetaan.

– Käykää WC:ssä etukäteen, sillä tien päällä vessoja on vain tarkistuspisteiden lähellä.

Eräs haastateltava, joka suostui kommentoimaan tilannetta vain anonyymisti, kutsuu matkaansa sillan yli ”täydeksi helvetiksi”.

– Istuin liikenteessä neljä tuntia ennen sillalle pääsyä. Osasin odottaa tätä, joten toin vettä mukanani, mutta WC:nä minun piti käyttää muovipulloa, haastateltava tilittää.

– En ymmärrä ihmisiä, jotka riskeeraavat henkensä ja elämänsä, ja lapsiensa myös, tullakseen Krimille, jossa räjähdyksiä on joka päivä ja ihmiset saavat lämpöhalvauksia sillalle jonottaessaan.