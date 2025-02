Karoliina Partanen: SDP ajaa vaaleihin sammutetuin lyhdyin

– Vasen käsi kurkottaa jo veronmaksajan kukkaron pohjaa kohti, varoittaa kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen.

– Antti Lindtman yrittää harhauttaa äänestäjiä sanomalla, ettei SDP:n mielestä maakuntaveron valmistelu ole juuri nyt ajankohtaista. Maakuntaverolle jätetään kuitenkin ikkuna auki tulevaisuuden uusien menokohteiden varalle. Uskaltaako äänestäjä ottaa riskin vielä uudesta verosta kaikkien olemassa olevien päälle, Partanen kysyy.

SDP:llä on maakuntaveron käyttöönotosta puoluekokouspäätös vuodelta 2023. Vielä viime elokuussa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen totesi SDP:n kesäkokouksessa, että ”ilman omaa verotusoikeutta sote-alueet ovat aika lailla kädettömiä”.

Partasen mukaan Ilta-Sanomien vaalitentissä 4. helmikuuta puolueen puheenjohtaja Lindtman kuitenkin käänsi takkinsa ja totesi, ettei SDP kannata maakuntaveroa kunta- ja aluevaaliohjelmassaan.

Maakuntavero suurella todennäköisyydellä kiristäisi verotusta, kun verojärjestelmään tulisi mukaan uusi itsenäinen verottaja. Verojärjestelmän hallinnasta tulisi entistä vaikeampaa.

– Suomessa on vain yhdet veronmaksajat, joiden kukkaron pohja häämöttää jo. SDP on kuitenkin valmis pitämään mahdollisuuden auki vielä yhdelle uudelle verolle. Kun ei ole kykyä eikä kestävyyttä priorisoida tai sopeuttaa julkisia menoja, kansalaisten verottaminen on SDP:lle aina helpoin vaihtoehto, Partanen sanoo tiedotteessaan.

Maakuntaveron kannattajat väittävät sen lisäävän hyvinvointialueiden taloudellista omavaraisuutta ja tehokkuutta. Tosiasiassa verotusoikeus johtaisi Partasen mukaan todennäköisesti päinvastaiseen lopputulokseen.

– Alueilla, joilla jo nyt on paljon ikääntyneitä ja vähän veronmaksajia, maakuntaverolla lisättäisiin entisestään palkansaajien verotaakkaa ja palvelutasosta jouduttaisiin silti todennäköisesti tinkimään.

Partanen arvioi, että palvelutason eriytyminen johtaisikin ennen pitkää perusoikeuksien kannalta kestämättömään tilanteeseen.

– Maakuntaveron tuottama alueellinen eriytyminen olisi korjattava laajalla tasausjärjestelmällä. Samalla katoaisi maakuntaveron keskeiseksi perusteluksi esitetty taloudellinen kannustin järjestää palvelut tehokkaasti. Soten ongelmat ratkeavat vain rakenteita uudistamalla, ei lisää verottamalla, hän linjaa.