Kansanedustaja: Muistisairauksien hoidosta tarvitaan tietoa

Muistisairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta tulisi perustaa kansallinen laaturekisteri, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa. Rekisterin avulla voitaisiin seurata ja vertailla hoidon laatua ja arviointia, hän perustelee.

– Suomessa ei ole saatavilla kattavaa ja valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa muistisairaiden palveluista. Sairastuneiden määrän kasvaessa sekä diagnostiikan, lääkehoidon ja muiden hoitomuotojen kehittyessä hoidon kustannusvaikuttavuus on yhä tärkeämpää, kansanedustaja sanoo tänään julkaistussa tiedotteessa.

Hoitoketjun seuraaminen mahdollistaisi Sarkomaan mukaan viiveiden havaitsemisen. Tällöin varhaista tukea olisi mahdollista tehostaa, hän sanoo.

Valtiovarainvaliokunta on toistuvasti korostanut laaturekisterien merkitystä sotepalveluiden kehittämisessä, Sarkomaa huomauttaa. Tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi.

– Sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan vain tekemällä asioita vaikuttavammin. Tiedolla ei voi johtaa, jos sitä ei ole, kansanedustaja kommentoi.

Tieto on tärkeää paitsi päätöksentekoon, myös potilaiden ja asiakkaiden kuuluu saada riittävästi tietoa hoidon laadusta, hän lisää.

Suomessa muistisairaita on liki 150 000. Vuosittain diagnooseja tehdään noin 20 000.

– Valtakunnallisen muistisairauksien laaturekisteripilotin aloittaminen olisi erittäin tervetullut ja ajankohtainen hanke. Se mahdollistaa hoidon nykytilan arvioinnin, kehittämisen ja seurannan tavalla, joka ei aiemmin ole ollut mahdollista, sanoo Sarkomaa.