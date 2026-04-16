Sote-palveluihin halutaan kannusteita oman rahan käyttöön

Sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä edustava Hali toivoo hallituksen kevään kehysriihestä lisää kannustimia siihen, että suomalaiset käyttäisivät omaa rahaa sote-palveluihin.

– Tässä haastavassa taloustilanteessa ehdotuksemme painottuvat toimenpiteisiin, joilla tuodaan kansalaisille positiivisia kannusteita käyttää myös omaa rahaa sote-palveluissa, kannustetaan yrityksiä ja yrittäjiä, lisätään valinnanvapautta, puretaan tarpeettomia normeja sekä ehkäistään kalliita uusia kustannuksia, sanoo Halin toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma.

Hali ehdottaa ikääntyneiden palveluihin korotettua kotitalousvähennystä, joka voisi olla 50 prosenttia palvelun hinnasta aina 10 000 euroon asti vuosittain. Halin mukaan 50 prosentin kotitalousvähennys tulisi julkiselle taloudelle edullisemmaksi verrattuna hyvinvointialueiden järjestämään vastaavaan kotihoitoon, jonka kustannuksista julkinen sektori maksaa noin 80 prosenttia.

Hali ehdottaa myös lisää valinnanvapautta palveluihin.

– Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille on parantanut merkittävästi hoitoon pääsyä, ja asiakastyytyväisyys on ollut huippuluokkaa ikäihmisten keskuudessa. Valinnanvapauskokeilua on mahdollista kehittää entisestään ilman lisäpanostusta budjettiin. Perusterveydenhuollon valinnanvapaudessa Suomi on merkittävästi esimerkiksi Ruotsia jäljessä, joten syksyllä alkanut kokeilu on hyvin tervetullut, Halin pääekonomisti Joel Kuuva sanoo.

Halin mukaan asiakkaiden näkökulmasta keskeisiä parannuksia kokeiluun olisivat muun muassa vuosittaisen käyntimääräkaton nostaminen esimerkiksi viiteen, hoitajavastaanottojen mahdollistaminen sekä kokeiluun kuuluvan tutkimusvalikoiman ja sen korvattavuuden laajentaminen.