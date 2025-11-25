Karmivan tarkka isku: Drooni hiipi rakennukseen sisälle

Ukrainan erikoisjoukot ovat julkaisseet droonivideon tiedustelu- ja puhdistusoperaatiosta Kupjanskin teollisuusalueella.

Ukrainalaisen Censor.net-julkaisun mukaan vihollislinjojen takana lentänyt ukrainalaislennokki oli joutunut käsiasetulituksen kohteeksi raunioiden keskellä, joten puolustajat päättivät etsiä ampujan.

Videolla näkyy, että FPV-drooni lentää sisälle tehtaaseen, käy tehdastilat perusteellisesti läpi ja lentää sujuvasti laitteiden takaa sekä putkien välistä. Drooni käy säntillisesti läpi tehtaan eri kerrokset etsien piilottelevaa venäläistä.

Lopulta videokuvassa näkyy droonin takaa tulevien laukauksien kimpoavan rakenteissa. Pilotti kääntää heti droonin, jolloin näkyviin tulee kellarikerroksen lattialla piilotteleva venäläissotilas, joka on yrittänyt rynnäkkökiväärillään pudottaa lennokin. Pilotti ohjaa FPV-droonin nopeasti kohteeseensa tuhoten vihollisen.

Video on esimerkki äärimmäisen tarkasta droonin hallinnasta, mutta myös siitä, kuinka droonilla voidaan tarkistaa tilat piilottelevilta vihollisilta ilman, että tarvitsee asettaa omia miehiään vaaraan.

Ukraina vapautti Kupjanskin venäläismiehityksestä syyskuussa 2022 Harkovan alueen vastahyökkäyksessä. Kaupunki kuitenkin jäi lähelle Luhanskin rintamalinjaa.

Viimeisen vuoden jatkuneen hyökkäyksensä aikana venäläiset ovat saavuttaneet osittain kaupungin keskustan. Kaupunki on tällä hetkellä pääasiassa harmaata aluetta, jossa piileskelee yksittäisiä venäläissotilaita ja sotilasryhmiä.