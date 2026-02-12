Karkurien määrä räjähti – Moskovan voimavarat venyvät rintamalla

Venäjän asevoimien kärsimien tappioiden arvioidaan kääntyneen jyrkkään nousuun Ukrainan rintamalla. Eurooppalaiset ja ukrainalaiset hallintolähteet arvioivat Financial Timesille, että Vladimir Putin tuskin tulee saavuttamaan merkittäviä läpimurtoja kuluvan vuoden aikana.
Venäjän etenemistahti on ollut paikoin hitaampaa kuin ensimmäisen maailmansodan verilöylyssä Sommen taistelussa vuonna 1916.
Kremlillä on yhä suurempia vaikeuksia saada riittävästi uusia sotilaita edes ennätysmäisten värväyspalkkioiden turvin. Riveihin joudutaan haalimaan vankeja ja aiemmin haavoittuneita. Varusmiespalvelustaan suorittavia venäläisiä lisäksi painostetaan allekirjoittamaan rintamapalveluksen mahdollistava jatkosopimus.
Karkureita on enemmän kuin kertaakaan aiemmin vuonna 2022 alkaneen sodan aikana.
Carnegie-ajatuspajan sotilasasiantuntija Michael Kofmanin mukaan Vladimir Putinin oletuksena oli, että jatkuva paine koko rintamalinjalla johtaisi lopulta Ukrainan puolustuksen romahdukseen.
– Mutta venäläisjoukkojen taistelutapa ei tule luomaan operatiivisesti merkittäviä läpimurtoja, Kofman sanoo FT:lle.
Moskova on toistaiseksi saanut aseisiin noin 35 000 uutta sotilasta kuukaudessa, mutta määrästä 90 prosenttia meni viime vuonna tappioiden korvaamiseen.
Putin vakuutti vielä joulukuussa, että suunnitelma neljän osittain miehitetyn Ukrainan maakunnan valtaamiseksi meni ”suunnitelman mukaisesti”. Päiväeteneminen hyökkäysten pääsuunnalla on kuitenkin ollut vain 15–70 metriä huolimatta suurista tappioista.
– He venyttävät voimavarojaan yli järkevien rajojen, mikä johtaa usein tarpeettomiin tappioihin, entinen ukrainalaisupseeri toteaa.