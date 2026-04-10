Euroopan puolustus ei yksin riitä – Volodymyr Zelenskyi nostaa esiin neljä maata

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo olevansa valmis tapaamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin keskustellakseen alueista, mutta Putin ei ole tapaamiseen suostunut. Zelenskyi sanoo X:ssä, että mikäli Venäjä valitsisi de-eskalaation tien, kolmikantaneuvottelu voitaisiin järjestää esimerkiksi touko- tai kesäkuussa.

Yhdysvallat ei ole edistänyt Ukrainan rauhanprosessia viime aikoina, koska on kiinni Lähi-idän kriisissä.

– Uskon, että asiat tulevat olemaan meille hyvin vaikeita syyskuuhun asti. Nähdäkseni amerikkalaisilla ei ole aikaa tälle dialogille, Zelenskyi toteaa.

Kesästä alkaen Yhdysvaltojen huomio kiinnittyy myös entistä enemmän sisäpolitiikkaan ja syksyn välivaaleihin.

– Kevät-kesä on varsin vaikea poliittisesti ja diplomaattisesti. Ukrainaan voi kohdistua painetta, ja sitä tulee olemaan myös rintamalla.

Zelenskyi toteaa, että olisi tärkeää, että riittävää painetta kohdistettaisi myös Venäjään. Yhdysvallat kevensi Venäjän pakotteita Iranin sodan vuoksi, eikä ole varmaa uusitaanko niitä.

Zelenskyi on ottanut podcast-haastattelussa kantaa myös Venäjän toimiin sulkea Telegram. Hänen mukaansa Kremlin tarkoitus on sen varjossa tehdä epäsuosittuja päätöksiä.

– Mahdollisesti he aikovat päättää sodan tavalla tai toisella. Tai vastaavasti eskaloida sitä, joka tarkoittaisi laajempaa mobilisaatiota. Se tarkoittaisi, että ihmisiä Moskovasta tai Pietarista lähetettäisiin etulinjaan ja myös ruumiita palautettaisiin sinne. Hän [Putin] ei enää voisi välttää liikekannallepanoa suurissa kaupungeissa, jotka hän on aiemmin yrittänyt ohittaa.

Zelenskyin mukaan Venäjän sotapropaganda on saanut aikaan sen, että jopa noin 20-25 prosenttia kansasta on radikalisoitunut eikä halua sodan loppuvan. Osa venäläisistä taas suhtautuu kielteisesti sodan kiihdyttämiseen.

”Euroopan on ajateltava miten se säilyttää itsenäisyytensä”

Naton tulevaisuus on herättänyt huolta, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on toistuvasti asettanut liittouman jatkon kyseenalaiseksi ja sanonut, ettei Yhdysvallat aio auttaa Nato-maita, jotka eivät auttaneet sitä Hormuzinsalmen sulun purkamisessa.

– Jos Yhdysvallat oikeasti miettii Natosta vetäytymistä, silloin Euroopan turvallisuus olisi yksin Euroopan Unionin varassa. Mutta ei sen nykymuodossa. Uskon, että EU tarvitsee tilanteessa muita maita, Zelenskyi sanoo.

Hän listaa Iso-Britannian, Ukrainan, Turkin ja Norjan.

– Yhdessä Iso-Britannialla, Ukrainalla ja Turkilla on Venäjän armeijaa vahvemmat asevoimat. Ilman Ukrainaa ja Turkkia Eurooppa ei pysty vastaamaan Venäjän voimaan. Kun kaikki neljä maata ovat mukana, voidaan hallita merialueita, turvata ilmatila ja muodostaa suurimmat maavoimat.

– Kyse ei ole hyökkäyksestä. Kun Venäjä päättää kasvattaa armeijansa 2,5 miljoonaan sotilaaseen vuoteen 2030 mennessä, Euroopan on ajateltava turvallisuutta ja sitä, miten se säilyttää itsenäisyytensä, Zelenskyi jatkaa.

Hän toteaa, että Ukrainan eliminoi kuukaudessa saman verran hyökkääjän sotilaita kuin Venäjä saa tuotua rintamalle, mutta samaan aikaan Venäjän sotilaallinen läsnäolo Ukrainassa kasvaa.

– He kasvattavat joukkojaan tuomalla henkilöstöä strategisista reserveistään. Keskustelimme asevoimien komentajan ja yleisesikunnan päällikön kanssa siitä, miten vastaamme tähän. Uskomme, että tämä on venäläisille riskialtis askel, koska he heikentävät rajojaan muiden valtioiden suuntaan, missä tilanne ei ole heille yksinkertainen. Siitä huolimatta he ovat tehneet niin.

Zelenskyin mukaan Venäjä on asettanut itselleen uuden tavoitteen.

– Äskettäin tarkastelimme yhdessä [komentaja Oleksandr] Syrskyin ja [esikuntapäällikkö Anatoli] Hnatovin kanssa myös uusia venäläisiä sotilaskarttoja. He haluavat vallata Druzhkivkan, Kostiantynivkan ja Pokrovskin huhtikuun loppuun mennessä.

Zelenskyin mukaan tavoite tulee Venäjälle olemaan mahdoton ja tähän arvioon on päätynyt myös Britannian tiedustelu.

If the United States truly thinks about withdrawing from NATO, then European security will be based solely on the European Union. But not in its current form. I think that the EU is in a situation where it needs more countries.



The UK, Ukraine, Türkiye, and Norway. These are… pic.twitter.com/3428WkklSQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2026

If Russia chooses the path of de-escalation, then I believe a trilateral meeting will take place. They will try to hold it in April, May, or June. I think these are key months for them. And I believe it will be very difficult for us until September. In my view, the Americans will… pic.twitter.com/hqA87NS8YE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2026