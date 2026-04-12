Partisaanit iskivät: Veturi tuhoutui Venäjällä

Ukrainaa tukeva Atesh-partisaaniliike sanoo iskeneensä veturiin Rostovin alueella Venäjällä.
Asiasta kertoo ukrainalaismedia Euromaidan Press.
Partisaaniliike sanoo tuhonneensa yhden veturin. Liikkeen mukaan tuhottu veturi oli osa Venäjän asevoimien logistiikkajärjestelmää. Eteläisessä osassa Ukrainaa olevien venäläisjoukkojen huolto kulkee Rostovin alueen läpi.
Tiedotteessaan Atesh sanoo veturin tuhoutuneen korjauskelvottomaksi. Liikkeen mukaan veturin tuhoaminen häiritsee junaliikennettä alueella, mikä viivästyttää rintamalle kulkevia täydennyksiä.
Rautateitse kuljetetut täydennykset ovat erittäin merkittävässä roolissa Venäjän asevoimille. Täydennykset sekä raskas kalusto kuljetetaan hyökkääjän joukoille pääasiassa rautateitse.
Atseh on aiemmin toteuttanut useita Venäjän rataverkkoon kohdistuneita iskuja.
Jakamallaan videolla partisaaniliike näyttää väitetysti veturin tuhoutumisen. Video on katsottavissa alla olevassa upotuksessa.
Atesh-liikkeen väitteitä ei ole voitu vahvistaa.