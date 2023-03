Kansanedustajat kysyvät: Mikseivät suomalaiset saa lähettää droneja Ukrainaan?

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kysyvät kirjallisessa kysymyksessään, onko poliisihallituksen tulkinta rahankeräyslaista puolustustoiminnan tukemiseen liittyen hallituksen linjan mukainen.

Tällä he viittaavat Ukrainan tukemiseen.

– Meidän tulee tukea Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin. Yksi tällainen tapa on dronejen hankkiminen ja toimittaminen Ukrainaan. Tällä hetkellä dronehankintojen rahoittaminen on kuitenkin haasteellista rahankeräysluvista johtuen, kysymyksessä todetaan.

Rahankeräyslain 6. pykälässä sanotaan, että ”rahankeräys saadaan järjestää varojen hankkimiseksi yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan. Rahankeräystä ei saa järjestää selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi.”

– Tässä laissa siis yleishyödyllisyys on jätetty hyvin laajasti tulkittavaksi. Myös YK:n peruskirjan artiklassa 51 sanotaan, että ”jos jokin Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, ei mikään tämän peruskirjan säännös saa rajoittaa sen luonnollista oikeutta erilliseen tai yhteiseen puolustautumiseen, kunnes turvallisuusneuvosto on ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi”, edustajat huomauttavat.

Timo Heinosen ja Kai Mykkäsen mukaan poliisihallitus kuitenkin tulkitsee rahankeräyslain avointa kirjausta varsin suppeasti ja tiukasti, eikä rahankeräyslupia myönnetä dronejen toimittamiseksi Ukrainaan.

– Tällä hetkellä minkäänlaisia droneja ei saa rahoittaa laajalla rahankeräysluvalla, mutta pienkeräysluvalla samojen laitteiden rahoitus ja toimittaminen Ukrainaan on kuitenkin mahdollista. Tällä hetkellä yhdistysten poliisihallitukselta saama linja rajoittaa keräyksen vain humanitaariseen apuun, mikä sulkee pois dronejen lisäksi muun muassa antidrone-järjestelmät.

– Tämä linjaus koskee kaikkia droneja, vaikka ne eivät edes soveltuisi hyökkäystoimintaan. Antidrone-järjestelmät puolestaan ovat täysin puolustukseen käytettävää materiaalia, jolla säästetään ihmishenkiä, infrastruktuuria ja kalliita ilmapuolustusohjuksia.

Tulkinta hankaloittaa avun lähettämistä

Kansanedustajat huomauttavat, että käytännössä poliisihallituksen tulkinta on, että kyseessä ei ole humanitaariseen ja yleishyödylliseen tarkoitukseen menevä apua, jos se menee suoraan Ukrainan armeijalle.

– Tämä kyseinen tulkinta hankaloittaa maamme kansalaisten mahdollisuutta tukea Ukrainan kansaa. Tulkinta heikentää myös mahdollisuuksia valvoa keräyksiä, koska niitä joudutaan tekemään heikommin valvottujen pienkeräysten tai valvomattomien yksityisten tahojen toimesta.

– On ymmärrettävää, että aseiden hankinta ja lähettäminen on valtion vastuulla, mutta tässä asiassa on kyse siitä, että edes aseistamattomia kaikkien saatavilla olevia droneja ei saa lähettää.

Heinosen ja Mykkäsen mielestä järkevä ratkaisu olisi tehdä linjaus, joka mahdollistaisi rahankeräyksen puolustussotaa käyvän vieraan valtion armeijan tukemiseksi, mikäli se on Suomen valtion virallisen linjan mukainen.

– Suomen on nyt annettava kaikki mahdollinen tuki Ukrainalle.

Kirjallisessa kysymyksessään edustajat kysyvät asianomaiselta ministeriltä, onko hallitus valmis etsimään ratkaisuja, esimerkiksi rahankeräyslain tulkintojen kautta, jotka mahdollistavat kansalaisyhteiskunnan järjestämän tuen Ukrainan puolustukselle.