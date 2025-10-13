Kansanedustajat ihmettelevät – ”HS:han ilmoitti luopuvansa klikkiotsikoista”

Kokoomuksen kansanedustajat ovat ihmetelleet viestipalvelu X:ssä Helsingin Sanomien otsikointia.

Keskustelu alkoi kansanedustaja Tere Sammallahden (kok.) oppimateriaaleja koskevista näkemyksistä.

Sammallahti totesi aiemmin HS:n jutussa pohtineensa vaihtoehtoa, jossa Espoo luopuisi opetusmateriaalien ostamisesta kustantamoilta ja opettajat alkaisivat tuottaa niitä itse korvausta vastaan.

Sammallahti kertoo ajatuksensa saaneen alkunsa käytännön havainnosta, kun hän yritti auttaa kolmasluokkalaista lastaan koulutöissä. Kansanedustaja ihmettelee, miksi kaikille avoimia ja maksuttomia oppimateriaaleja ei ole saatavilla, sillä ne hyödyttäisivät lasten opiskelua.

X:ssä Sammallahti selventää toisesta HS:n jutun otsikoinnista syntynyttä väärinkäsitystä ja esittäneensä, että opettajille maksettaisiin esimerkiksi säätiörahoituksella korvaus nyt ilmaiseksi tekemistään oppimateriaaleista.

– En esittänyt, että opettajat pakotetaan tekemään oppimateriaalit ilmaiseksi, hän tarkentaa X:ssä.

Kokoomuksen kansanedustajat Atte Kaleva ja Martin Paasi kommentoivat tapausta X:ssä.

– Hesari ilmoitti jokin aika sitten luopuvansa klikkiotsikoista. No, jos Hesari näin sanoo, niin sitähän ei silloin voi uskoa edes pikkulapsi, Kaleva kirjoittaa.