Kansanedustajan mukaan vasemmistoliitto lietsoo luokkavihaa

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kirjoitti alkuviikosta Facebookissa, ettei keskusta halua mukaan demarivetoiseen hallitukseen punavihreiden puolueiden kanssa.

Hän vastasi kirjoituksessaan entisen pääministeri Sanna Marinin (sd.) kirjassa esitettyihin väitteisiin kulttuurileikkauksista ja niiden ajoituksesta. Kurvisen mukaan kaikki hallituspuolueet olivat tietoisia säästöistä, niiden kohteista ja olivat myös hyväksyneet ne.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoi Iltalehdelle, ettei hän yllättyisi, jos vasemmistoliitto ja keskusta nähtäisiin yhdessä tulevassa hallituksessa. Vasemmistoliiton hallituskelpoisuus on kuitenkin herättänyt kysymyksiä puolueen jäätyä ulos monien puolueiden sopimasta velkajarrusta, joka tähtää Suomen valtion velkataakan pienentämiseen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma ottaa kantaa keskusteluun huomauttamalla, että hallitusyhteistyössä tärkein ominaisuus on yhteistyökyky.

– Koskela on jo kuukausien ajan rakentanut luokkavihaa porvaripuolueita kohtaan, ja hän pyrkii puheillaan syventämään kansan kahtiajakautumista. Vihalla ja katkeruudella ei rakenneta luottamusta, Pia Kauma kirjoittaa X:ssä.

Minja Koskela vastasi syyttämällä hallitusta lapsiköyhyyden lisäämisestä. Hänen mukaansa vasemmistoliiton retoriikassa kyse on vain ”luokkatietoisuudesta”.

– Totta kai luokkatietoisuus freimataan oikeistossa ”luokkavihaksi”, mutta en paljon huutelisi kansan kahtiajakamisesta sen jälkeen, kun on itse ollut pudottamassa 31000 uutta lasta köyhyyteen, leikannut köyhimpien suomalaisten sosiaaliturvaa ja antanut veroaleja hyväosaisille, Minja Koskela sanoo.

Pia Kauman mukaan vastaus oli odotettavissa.

– Aika nopeasti Minja Koskela reagoit juuri siten, kuin mihin omassa viestissäni viittasin. Vääristeltyä tai vähintäänkin väritettyä totuutta levität! Maailma ja ihan Suomikin olisi parempi paikka, jos hiukan enemmän ymmärtäisimme toistemme ajatuksia ja tulisimme toisiamme vastaan, Kauma sanoo.