Kansanedustajan mukaan poliisin määrärahoja pitää nostaa

Kansanedustaja Sofia Virta (vihr.) vierailee perjantaina Lounais-Suomen poliisilaitoksella tutustumassa muun muassa nuorisovalvontaan.

Virta on Poliisiasiain neuvottelukunnan ja Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsen. Hän näkee poliisin aseman yhteiskunnassa tärkeänä ja monipuolisena.

– Poliisin työ on äärettömän tärkeää. Työ ja sen merkitys on tullut tutuksi sekä lastensuojelutyön että mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisena. Näissä molemmissa poliisi on yksi merkittävimmistä yhteistyötahoista, Virta toteaa tiedotteessa.

Eduskuntakaudella Virta on puhunut poliisin riittävän resursoinnin puolesta. Työn vaativuuden ja monipuolisuuden vuoksi hän näkee edelleen tarvetta resurssien nostolle.

Hänen mukaansa asianmukaiset resurssit varmistavat, että ääritilanteiden lisäksi myös rikosten torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn voidaan panostaa.

– Ei sovi unohtaa, että tällä hallituskaudella ja vihreiden sisäministerien aikana poliisien määrärahat ovat onneksi nousseet n. 50 miljoonalla – ja ovat nyt korkeammat kuin koskaan. Suomessa jokaisen tulee voida luottaa siihen, että poliisilta saa apua ja turvaa silloin, kun sitä tarvitsee, Virta toteaa.