Kansanedustajalta pysäyttävä luku: Jopa 25000 lasta vajonnut köyhyyteen

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kertoo olevansa järkyttynyt suomalaisten köyhtymisestä

Hän viittaa Twitterissä MTV:n uutiseen, jonka mukaan suomalaiset kotitaloudet velkaantuvat nyt enemmän kuin koskaan. Moni ottaa lisää vakuudettomia pikavippejä.

– Tämä on järkyttävää. Pieni- ja keskituloiset ovat nyt kovilla. Rahat lopussa, Wallinheimo sanoo tviitissään.

Kokoomusedustaja esittää pysäyttävän luvun lapsiperheköyhyydestä.

– Lisäksi lapsiperheköyhyys on lisääntynyt dramaattisesti viime vuosien aikana. Jopa 25 000 uutta lasta on vajonnut köyhyyden piiriin tämän hallituskauden aikana. Toimia tarvitaan.

