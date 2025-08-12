Kansanedustajalta harvinainen avautuminen: On muuten h—-tin työlästä

Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi oikoo viestipalvelu X:ssä käsityksiä rivikansanedustajien vaikutusmahdollisuuksista. Paasi täräyttää suoraan, ettei yksittäisenä kansanedustajana ole mahdollista vaikuttaa ”suoraan yhtään mihinkään”.

Kansanedustajan avautuminen lähti liikkeelle viestipalvelu X:ssä ryöpsähtäneestä keskustelusta liittyen Iltalehden uutiseen, jonka mukaan Linnanmäen huvipuistoon on vähävaraisten mahdollista päästä ”veronmaksajien piikkiin” maksusitoumuksella. Jutussa korostettiin, että kyse on pienestä joukosta, mutta asia nostatti arvostelua sosiaalisessa mediassa.

Asian nosti esiin kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti, minkä jälkeen kansanedustajilta vaadittiin tekemään asialle jotain eikä vain ”itkeä somessa”.

Pitkässä kirjoituksessaan Martin Paasi summaa, että asiat eivät muutu nyrkkiä pöytään lyömällä, vaan vaativat pitkäjänteistä työtä, verkostoitumista ja mielipidevaikuttamista.

Kaikki lähtee kokoomusedustajan mukaan siitä, mitä hallitusohjelmaan saadaan kirjattua.

– Kukaan yksittäinen kansanedustaja ei pysty sanelemaan siihen mitään. Kaikki kirjaukset ovat ensin oman ryhmän ja sitten hallituspuolueiden kanssa neuvoteltuja.. kompromisseja. Demokratia ON hankalaa, Paasi kirjoittaa.

– Vaikuttaminen tapahtuu siten, että pyrit vaikuttamaan omaan ryhmään ja muiden puolueiden päätöksiin. Siihen on monta keinoa ja tapaa (haastattelut, tv-esiintymiset, kaksistaan verkostoitumiset, henkilökohtaisen pääoman kasvattamiset, ja.. somepostaukset), muttei mitään ”lyönpä nyrkkiä pöytään ja kerron miten asiat ovat” keinoa, hän jatkaa.

Pitkässä kirjoituksessaan Paasi avaa muutamin esimerkein, miten hän on pyrkinyt käytännössä vaikuttamaan ja edistämään yritysten kasvua ja investointeja.

– Kansanedustajana omit muutaman jutun jota lähdet ajamaan ja sitten puhut, vaikutat, verkostoidut, anelet, suostuttelet ja vakuuttelet ihmisiä sen taakse. On muuten helvetin työlästä hommaa (varsinkin kun valiokuntatyö vie suurimman osan ajastasi, missä tosin myös vaikutat käsittelyyn tuleviin asioihin ja lakeihin), eikä minkään onnistumisesta ole mitään takeita.

Paasi korostaa, että kansanedustajat eivät ole mitään ”yksinvaltiaita” mutta monet hänen tuntemansa edustajat tekevät töitä juuri niiden asioiden eteen, joihin toivotaan muutosta.