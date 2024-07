Kansanedustaja: Ylen arvostelu mennyt yli äyräiden

Yleisradion toiminta on pääosin ollut laadukasta, eikä yhtiön toimituksellinen linja ole tulevien leikkausten syynä. Näin sanoo kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma. Hänen mukaansa Yle-keskustelu on lähtenyt laukalle.

– Ylen arvostelu on mennyt yli äyräiden. Vaikka joitain ylilyöntejä on selvästi ollut, pääosin Ylen toiminta on ollut laadukasta. Tuleva rahoitusleikkaus ei liity Ylen toimitukselliseen linjaan mitenkään, eikä sen pidäkään liittyä, vaan valtion heikkoon taloustilanteeseen, Kauma kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Kaikkiin organisaatioihin kertyy päällekkäistä tai vanhojen toimintatapojen mukaista toimintaa, ja siksi aika ajoin on syytäkin käydä kriittisesti läpi, mikä on ydintoimintaa, jota siltä odotetaan. Näin myös Ylessä. Kaikki henkilöihin käyvä syyttely ja uhkailu on tuomittavaa, hän jatkaa.

Kauman mielestä Ylen toimintaa kannattaa verrata vastaaviin mediataloihin muissa maissa, ja auditointi suorittaa tältä pohjalta. Suomeen tarvitaan kokoomusedustajan mukaan joka tapauksessa ”laadukasta journalismia edustava taho”.