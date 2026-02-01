Kansanedustaja Viron pohdinnasta sulkea itäraja: Kiinni vaan

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) ottaa julkaisussaan X-viestipalvelussa kantaa Viron pohdintaan Venäjän-vastaisen rajansa mahdollisesta sulkemista.

Kansanedustaja ei näe syytä rajan auki pitämiselle.

– Miksi pitää pitää auki? Eli kiinni vaan, hän sanoo.

– Pärjäätte hyvin ilman venäläisiäkin, Heinonen lisää.

Hän on jakanut julkaisunsa yhteyteen artikkelin, jossa asiaa käsitellään. Sen mukaan Viro pohtii rajansa sulkemista vastauksena venäläisten provokaatioille. Taustalla on kolmen venäläisen rajavartijan laiton rajanylitys Narvajoella joulukuussa. Tapaus ei ollut ainoa välikohtaus rajalla vuonna 2025, sillä lokakuussa tunnistamattomaksi jäänyt ryhmä, Venäjän asevoimien univormuihin pukeutuneita miehiä, kulki Viron raja-alueella kulkevan tien venäläisellä osuudella.

Ulkoministeri Margus Tsahknan mukaan Viron turvallisuustilanne ei juuri nyt edellytä itärajan sulkemista, mutta kyseessä on yksi mahdollinen vastatoimi. Arvion mukaan raja voidaan tarvittaessa sulkea muutamassa tunnissa.

Miksi pitää pitää auki? Eli kiinni vaan! Pärjäätte hyvin ilman venäläisiäkin. https://t.co/Mz6qMSUg8h #viro #estonia ⁦@markomihkelson⁩ #rajaturvallisuus

— Timo Heinonen (@timoheinonen) February 1, 2026