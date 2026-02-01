Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Autoliikenteen pysäyttävät esteet Viron Narvan ja Venäjän Ivangorodin välisellä raja-asemalla Narva-joen rannalla Virossa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Kansanedustaja Viron pohdinnasta sulkea itäraja: Kiinni vaan

  • Julkaistu 01.02.2026 | 13:23
  • Päivitetty 01.02.2026 | 13:57
  • Venäjä, Viro
Timo Heinonen ei näe syitä rajan auki pitämiselle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) ottaa julkaisussaan X-viestipalvelussa kantaa Viron pohdintaan Venäjän-vastaisen rajansa mahdollisesta sulkemista.

Kansanedustaja ei näe syytä rajan auki pitämiselle.

– Miksi pitää pitää auki? Eli kiinni vaan, hän sanoo.

– Pärjäätte hyvin ilman venäläisiäkin, Heinonen lisää.

Hän on jakanut julkaisunsa yhteyteen artikkelin, jossa asiaa käsitellään. Sen mukaan Viro pohtii rajansa sulkemista vastauksena venäläisten provokaatioille. Taustalla on kolmen venäläisen rajavartijan laiton rajanylitys Narvajoella joulukuussa. Tapaus ei ollut ainoa välikohtaus rajalla vuonna 2025, sillä lokakuussa tunnistamattomaksi jäänyt ryhmä, Venäjän asevoimien univormuihin pukeutuneita miehiä, kulki Viron raja-alueella kulkevan tien venäläisellä osuudella.

Ulkoministeri Margus Tsahknan mukaan Viron turvallisuustilanne ei juuri nyt edellytä itärajan sulkemista, mutta kyseessä on yksi mahdollinen vastatoimi. Arvion mukaan raja voidaan tarvittaessa sulkea muutamassa tunnissa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)