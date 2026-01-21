Kansanedustaja vetoaa: Avataan nuorille ovet kesätöihin

Kansanedustaja Susanne Päivärinta (kok.) haastaa Facebook-kirjoituksessaan jokaisen auttamaan nuoria työllistymään kesäksi.

– Avataan nuorille ovet kesätöihin. Nuoret hakevat nyt kesätyöpaikkoja ympäri Suomen. Kesätyöpaikan saaminen ei ole nykyisin helppoa, hän kirjoittaa.

Päivärinta muistuttaa, että ensimmäinen työkokemus on nuorille tärkeä.

– Meidän kaikkien työura on alkanut joskus nollasta, tyhjästä CV:stä ja ilman aiempaa työkokemusta. Jos kukaan ei palkkaa työkokematonta nuorta, on tämä vaarassa jäädä vaille ensimmäistä työkokemusta. Ei pääse näyttämään potentiaaliaan, ei motivaatiotaan, Päivärinta kirjoittaa.

– Kesätyö on juuri se hetki, jolloin nuorelle voidaan antaa mahdollisuus oppia ja näyttää osaamisensa. Kesätyöt ovat monelle nuorelle se ensimmäinen askel työelämään. Opitaan aikatauluja ja vastuuta. Omalla työllään ansaittua palkkaa osaa arvostaa, hän jatkaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan kesäksi sen jäsenyrityksiin on odotettavissa tarjolle noin 105 000 kesätyö- ja harjoittelupaikkaa.

– Tämä on hyvä uutinen ja kokonaisuudessaan avoimia paikkoja on toki rutkasti enemmän, kun eri alojen kesätyöpaikat lasketaan mukaan, Päivärinta toteaa.

Hän kannustaa samalla kuntia ottamaan kesätyösetelin käyttöön.

– Kyse on kuntien myöntämästä tuesta, jolla työnantajaa kannustetaan palkkaamaan nuori kesätyöhön. Seteli korvaa osan palkkakuluista ja madaltaa kynnystä palkata työntekijä.

Päivärinta muistelee kirjoituksessaan myös omia kesätyöpaikkojaan.

– Itse olen työskennellyt 13-vuotiaasta asti kesäisin ja myös kiireapulaisena. Ensin lastenvahtina, sitten siivoojana ja myyjänä Pentikillä, Marimekossa, eri vaateliikkeissä, kirjakaupassa ja virkailijana Suomen matkatoimistossa. Sain valtavasti oppia ja kokemusta, josta on ollut korvaamatonta hyötyä yliopisto-opintojen jälkeenkin ja myöhemmin työuralla, hän kertoo.