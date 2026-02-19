Kansanedustaja tyrmää Sofia Virran hyökkäyksen Wille Rydmania vastaan

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti pitää vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran reaktiota tuoreen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) nimitykseen mauttomana.

– Yllätyin vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran eilisestä tiedotteesta, jossa hän leimaa tuoreen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin epäinhimilliseksi väittämällä, että Rydmanilla on ”epäinhimillistävä ja eriarvoistava ote politiikkaan”, Sammallahti sanoo.

– Juhlapuheissaan vihreät ovat muka huolissaan polarisaatiosta, poliittisten vastustajien demonisoinnista, vihapuheesta, häirinnästä ja kiusaamisesta. Mutta mitä muuta Virran aggressiivinen purkaus muka on, jos ei kaikkia edellä mainittuja?

Sammallahden mukaan vihreät ovat perineet retoriikkansa vasemmistolta.

– Virran kommentti on toki vain yksi sivujuonne vuosikymmeniä jatkuneessa, suomalaisen vasemmiston idän tulipunaisilta aateveljiltä perimästään retoriikasta. Entisvanhaan oikeisto sai kuulla olevansa lahtareita, imperialisteja, natseja, fasisteja ja niin edelleen. Tällä hallituskaudella vasemmisto on viikosta toiseen väittänyt kollegoidensa olevan äärioikeistolaisia, sinimustia, epäinhimillisiä, rasisteja, kylmiä, ja oikeiston muka vihaavan muun muassa naisia, lapsia, työttömiä, työntekijöitä, vähäosaisia, köyhiä ja ties ketä. Kaikki tietysti täyttä valetta ja henkilöön menevää panettelua, Sammallahti sanoo tiedotteessa.

Välillä vasemmiston puheista voisi Sammallahden mukaan luulla, että he tekevät töitä psykoottisten tappajarobottien, eivätkä tuntevien, elävien ja hengittävien ihmisten kanssa.

– Missä tahansa muussa työpaikassa Virran ja muun vasemmiston tapa demonisoida kollegoitaan johtaisi pikaiseen irtisanomiseen, Sammallahti uskoo.

– Kansanedustajia ei tietenkään irtisanota, mutta kannustan vasemmistopoliitikkoja pohtimaan vakavasti, haluavatko he aivan varmasti raottaa tämän matopurkin kantta vielä lisää? Vai onko sittenkin kaikkien suomalaisten kannalta parempi, jos työkavereiden ihmisyyden ja inhimillisyyden kyseenalaistaminen loppuu tähän?

– Suomalainen oikeistopoliitikko on varsin säyseä kaveri verrattuna niihin demoneihin, joita vasemmisto on maailmanhistoriassa retoriikallaan onnistunut esiin manaamaan, Sammallahti sanoo.