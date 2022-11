Kansanedustaja pääministerin puheista: Ei anna kovin rehellistä kuvaa

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multalan mukaan SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin puheet sopeutustoimista eivät anna SDP:stä kovin rehellistä kuvaa.

Marin sanoi viikonloppuna Lappeenrannassa SDP:n puoluekokouksessa, että tarpeen vaatiessa julkisia menoja voitaisiin leikata esimerkiksi tila- ja matkakulujen puolella. Marinin kommentti oli vastaus kysymykseen, mistä SDP tarpeen tullen leikkaisi julkisia menoja.

Multala ihmettelee pääministerin vastauksia.

– On ymmärrettävää, että sopeutuksista puhuminen on vaikeaa. Mutta jos tässä on SDP:n konkretian taso, ei tämä kyllä kovin rehellistä kuvaa anna.

Siitä, miten valtion, hyvinvointialueiden tai kuntien hankintamenoja voitaisiin leikata, Marin ei antanut kovin konkreettisia esimerkkejä.

– Tila- ja matkakuluissa voi olla skarpattavaa, hankinnoissa myös. Mutta useissa kunnissa hankinnat on jo keskitetty. Ainoa todellinen sopeutuskeino on siis veronkorotukset.

Marin myös ilmoitti, että SDP tavoittelee julkisen talouden sopeuttamista seuraavan kahden hallituskauden aikana.

– Siitä on iloittava, että sopeutustahdista sentään olemme samaa mieltä, Multala toteaa.

