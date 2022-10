Kansanedustaja: Ministeriö aiheutti härdellin jodiohjeellaan

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) päivitetty ohje lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa aiheutti ryntäyksen apteekkeihin ja joditablettien loppumisen useissa myyntipaikoissa.

STM kertoi tiistai-aamuna suosittelevansa 3-40-vuotiaille omaehtoista varautumista ja joditablettien hankkimista.

Sosiaalisessa mediassa arvostellaan ministeriön tapaa viestiä uudesta ohjeistuksesta. Sen on katsottu aiheuttaneen paniikkia kansalaisissa.

– Aika härdellin STM aiheutti. Olisiko kannattanut sopia jakelua neuvoloiden, koulujen, opiskeluterveydenhuollon ja työterveyden ja muiden kautta, ja saavuttaa kohderyhmät paremmin? Tai vähintään varmistua, että apteekeilla on joditabletteja, tviittaa kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho.

– Kun viranomainen viestii tällaisella asialla Venäjän ja Ukrainan sodan aikana, niin pitäisi ymmärtää viestin seuraukset, hän jatkaa toisessa tviitissään.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) kertoo jättäneensä hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus aikoo vastata kansalaisten keskuudessa heränneisiin kysymyksiin koskien lääkejodin saatavuutta, käyttöä ja ikäsuosituksia.

– Suosituksen tultua julki joditabletteja on ostettu paljon ja apteekeista kerrotaan, että ne on myyty nopeasti loppuun eikä tukustakaan enää niitä saa. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että ei tapahdu tarpeetonta joditablettien hamstraamista, jotta etenkin suurimmassa riskissä olevat ryhmät, raskaana olevat naiset ja lapset niitä saisivat, Räsänen sanoo tiedotteessaan.