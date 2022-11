Kansanedustaja kysyy: Millä hinnalla keskusta petti metsien omistajat?

Hallitus vastasi keskiviikkona kokoomuksen ja opposition välikysymykseen EU:n ennallistamisasetuksesta. Hallituksen vastauksen muotoilu näytti olevan vaikeaa varsinkin keskustalle, joka on profiloitunut olevansa metsänomistajien asialla.

– Tämä on hallitukselle vaikea kysymys. Tokkopa se on kohtalon kysymys, kun perjantaina tästä äänestetään. Itse uskoin, ettei kepu tässä pettäisi. Pahasti kuitenkin näyttää siltä, että se pettää, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen arvioi tilannetta Verkkouutisten Puheenaihe-videosarjan tästä löytyvässä haastattelussa.

Kokoomusedustajan mukaan hallituksen riitaisuus ja rivien hajoaminen kertoo johtajuuden puutteesta. Hänen mukaansa pääministeri Sanna Marin (sd.) on ollut kohtuullisen hyvä kriisijohtaja, mutta yleinen johtajuus on pääministerin ja hallituksen isoin ongelma.

– Kaikki kiistat, mitä hallituksen matkalle on kolmen ja puolen vuoden aikana tullut, on ratkaistu velkarahalla. Ensin ehkä valtion ongelmat, sen jälkeen hallituksen sisäiset ongelmat. Joskus sanoin, että aina kun viisikko kokoontui, miljardi euroa meni tunnissa. Se oli suunnilleen tahti, kun näitä neuvotteluja on käyty.

Näin Timo Heinosen mukaan on todennäköisesti käynyt myös metsäkiistassa.

– Näyttää selvältä, että keskustan pönkä tälle vasemmistohallitukselle on jälleen kerran ostettu. Hintaa ei ole vielä kerrottu. Ehkä lähiviikot näyttävät, mitä keskusta on näissä neuvotteluissa saanut. Aika näyttää, että menikö sata, kaksisataa, kolmesataa vai puoli miljardia euroa. Sekin on vielä epäselvää, että mihin se meni, hän sanoi.

– Jos keskusta haluaisi metsiä ja metsänomistajia puolustaa, hallitus kaatuisi. En usko, että keskusta sitä tekee. He ovat sen pönkänsä myyneet vasemmistohallitukselle jälleen kerran.

Kokoomusedustaja kertoo kuitenkin toivovansa, että keskustasta löytyisi vielä suomalaisten metsänomistajien puolustajia. Hallituksen luottamuksesta äänestetään eduskunnassa perjantaina.

– Löytyykö keskustasta selkärankaisia, jotka ilmoittavat, että metsistä päätösvalta kuuluu Suomelle, ja että me pidämme suomalaisten metsänomistajien puolta ja hoidamme omat metsämme tulevaisuudessakin hyvin ilman, että niitä tullaan ohjailemaan Saksasta, Ranskasta tai Brysselin pöydistä?

– Toivottavasti (kansanedustajat) Hannu Hoskonen (kesk.), Mikko Kärnä (kesk.) ja muutamat muut ovat niitä viimeisiä suoraselkäisiä ja sanovat, että metsistä päätösvaltaa EU-pöytiin ei anneta, Heinonen sanoi.

KATSO VIDEO:

Puheenaihe: Onko pääministerin aika lyödä hanskat tiskiin?