Kansanedustaja ihmettelee rajalain vastustusta – ”Joku roti nyt”

Rajalaki ei ole oppositiopolitikoinnin paikka, neuvoo kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma. Petteri Orpon (kok.) hallitus kertoi perjantaina lähettävänsä rajalain lausuntokierrokselle. Lain tarkoituksena on torjua välineellistettyä maahantuloa Suomen itärajalla. Kyseessä on poikkeuslaki, joka edellyttää eduskunnan viiden kuudesosan enemmistöä.

Laki on herättänyt runsaasti keskustelua. Oppositiopuolueista vasemmistoliitto ei tule kannattamaan rajalakia, vahvisti puolueen puheenjohtaja Li Andersson Kansan Uutisille perjantaina. Myös vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on kertonut suhtautuvansa esitykseen ”tämänhetkisillä tiedoilla” kriittisesti. Suurimmat oppositiopuolueet SDP ja keskusta eivät vielä ole lyöneet lukkoon lopullista kantaansa. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen arvioi viestipalvelu X:ssä perjantaina, että puolue tulee kuitenkin todennäköisesti tukemaan lakia.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa istuva Kauma pitää rajalain tarvetta ilmeisenä.

– Päättäjien tärkein tehtävä on varmistaa suomalaisten turvallisuus. Koska Euroopan turvallisuustilanne on vakavassa vaarassa Venäjän aggressiivisen toiminnan takia, on päivänselvää, että rajalaki tarvitaan. Tämä ei ole nyt oppositiopolitikoinnin paikka, Kauma kirjoittaa X:ssä.

Hallituksen lakiluonnoksessa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voisi päättää rajoittaa turvapaikkahakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa. Päätöstä edeltäisi yhteistoiminta tasavallan presidentin kanssa, ja päätös voitaisiin tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan.