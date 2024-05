Yli 55-vuotiaat ovat tärkeä voimavara työmarkkinoilla

Petteri Orpon (kok.) hallitus tavoittelee 100 000 työllisen lisäystä vaalikauden aikana. Kaikkien poliittisten puolueiden yhdessä jaettu tavoite on nostaa työllisyysaste yli 80 prosentin 2030-luvun alussa. Näissä tavoitteissa onnistuminen on välttämätöntä, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja voidaan turvata.

Osana kokonaisuutta on tärkeää vahvistaa yli 55-vuotiaiden työllisyyttä. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi jää 55-64-vuotiaissa hännänhuipuksi 71,2 prosentin työllisyysasteella. Suuri ero on myös sukupuolten välillä. Naiset pärjäävät pohjoismaisessa vertailussa melko hyvin, mutta miehet heikosti.

Selityksenä sukupuolten erilaiselle pärjäämiselle työmarkkinoilla on sukupuolittuneet työmarkkinat. Naisten hyvää tulosta auttaa erityisesti sosiaali- ja terveysala, jossa on huutava pula työntekijöistä, jolloin myös ikääntyville ja eläkeläisille on hyvin työtä tarjolla. Opetusalalla puolestaan työssä jatketaan tyypillisesti eläkeikään asti ja sekin vahvistaa naisten työllisyyttä.

Yli 55-vuotiaiden haasteet ovat nimenomaan uudelleen työllistymisessä. Jos työnsä on menettänyt, niin uuden vastaavan työn saaminen ei ole yhtä helppoa kuin nuorempana. Tämä selittää esimerkiksi miesvaltaisen insinöörialan tilannetta. Lisäksi joissakin miesvaltaisissa fyysisesti raskaissa töissä ikääntyminen saattaa vaikeuttaa työn tekemistä.

Hallitus on pyytänyt entisen työministerin Jari Lindströmin selvittämään keinoja yli 55-vuotiaiden työllisyyden edistämiseksi. Yhden lakimuutoksen Orpon hallitus on jo tehnyt. Viimeisen työnantajan vastuuta sairauseläkkeelle jäävästä työntekijästä on vähennetty, jos kyseessä on uutena työntekijänä palkattu yli 55-vuotias henkilö, mikä alentaa rekrytointikynnystä. Lindströmin tehtävänä on selvittää juuri tällaisia täsmätoimia ja käydä läpi mm. muiden pohjoismaiden käytäntöjä, joilla ikääntyvien työllisyysastetta on saatu nostettua.

Paljon on kyse myös asenteista. On tärkeää, että työnantajat näkevät yli 55-vuotiaat nykyistä paremmin voimavarana. Monilla heistä on kova työinto, pitkä työkokemus ja lapsenhoitovelvoitteet jo takana. Toisaalta myös uutta työtä hakevien yli 55-vuotiaiden on tärkeää katsoa työmahdollisuuksia laajemmin, jos pääsy aiemman työn kaltaisiin tehtäviin ei onnistu. Yksi mahdollisuus on alanvaihto ja toisaalta eläkkeelle ei ole pakko jäädä työuran huipulta, vaan tärkeitä töitä on muitakin.