Kansanedustaja avautuu sote-sähläyksestä – ”Poliitikkoja ohjaa vasemmistoideologia”

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) kritisoi Suomen toimintaa soten suhteen. Hän uskoo, että ”sote-sähläys” on seurausta poliitikkojen vasemmistoideologiasta.

– Miksi Suomi vain sählää soten kanssa? No siksi, että Suomessa suurinta osaa poliitikoista ohjaa vasemmistoideologia, hän kirjoittaa X-viestipalvelussa.

Kansanedustaja ei ymmärrä ajatusta siitä, että yksityisyrittäjiä ja terveysfirmoja pitäisi kaikin keinoin välttää hyödyntämisen sijaan.

– Vasemmistoideologian mukaan yksityisyrittäjät ja terveysfirmat ovat hirveitä riistäjiä, hän toteaa

Kauma on liittänyt julkaisuunsa Taloussanomien artikkelin, jossa kerrotaan Belgiassa asuessaan syöpään sairastuneen henkilön tarina.

Belgiassa terveydenhoitojärjestelmä on hybridi, jossa julkinen ja yksityinen sektori toimivat rinnakkain. Järjestelmän perusta on sairausvakuutus, joka on kaikille asukkaille lakisääteinen.