SDP:lle vastataan rahoista: Lusikoikaa itse keittämänne vaalisoppa

Kokoomuksessa ihmetellään SDP:stä alue- ja kuntavaalien jälkeen tulleita vaatimuksia.

– Ei mennyt montaa tuntia vaaleista, kun Nasima Razmyar ja Tytti Tuppurainen vaativat hallitusta maksamaan SDP:n vaalilupaukset. Lusikoikaa demarit ihan itse keittämänne vaalisoppa!, sanoo kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) X:ssä.

– SDP näyttää nyt olevan voimansa tunnossa, kun heittävät ilmoille rajuja syytöksiä. Edelleen heiltä silti puuttuvat keinot, joilla kaikki ne ”yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista” rahoitetaan. Tyhjästä on paha nyhjästä. Kassa on tyhjä myös demareille, toteaa kansanedustaja Pia Kauma (kok.).

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi kokoomuksen puoluehallitukselle tiistaina pitämässään puheessa, että ”osa puolueista lupasi äänestäjille yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista”. Hän viittasi vaalit voittaneeseen SDP:hen ja muuhun oppositioon.

– Näillä valtuutetuilla on edessään vaikea valtuustokausi, kun nämä löysät puheet on pakko sovittaa julkisen talouden tiukkaan realismiin, Orpo totesi.

– Sanoisin niin, että vaalit voittaneella puolueella ei ole yhtään enempää rahaa, ellei ”rahaa on” -politiikka sitten ole todella tekemässä paluuta, pääministeri sanoi vielä puheensa jälkeen mediatilaisuudessa.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar vastasi vaatimalla hallitusta ”muuttamaan kurssia” vaalituloksen myötä. Hänen mukaansa ihmiset äänestivät nopeamman hoitoon pääsyn ja parempien sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta.

– Nyt meillä on yhteinen tehtävä etsiä hoitotakuun toteuttamiseen rahat. Hallituksella on siihen mahdollisuus jo ensi viikon puoliväliriihessä, jos se on tavoitteeseen niin sitoutunut kuin vielä viime viikolla väitti olevansa, Razmyar sanoo tiedotteessaan.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen syytti X:ssä Petteri Orpoa ylimielisyydestä.

– Vaaleissa kansalaiset lähettivät harvinaisen selkeän vastalauseen hallituksen politiikalle, Tuppurainen kirjoittaa.

Ei mennyt montaa tuntia vaaleista, kun @NasimaRazmyar ja @TyttiTup vaativat hallitusta maksamaan SDP:n vaalilupaukset🤣 Lusikoikaa demarit ihan itse keittämänne vaalisoppa! Ikävä on valtionhoitajademareita. Milloinkohan ensimmäinen sivistysdemari syntyy?

Teille vasemmistolaisille sana "sivistysporvari" on vain kiertoilmaus sanalla "sosialisti". MOT. Meille oikeistolaisille sanat taas tarkoittavat sitä, mitä ne oikeasti tarkoittavat. Siksi on turvallista todeta, että ensimmäinen sivistysdemari odottaa vielä tuloaan.