Kansainvälistä olympiakomiteaa ryöpytetään Venäjä-päätöksestä

Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) hallitus on suositellut lajiliitoille, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat voivat palata kilpailemaan ”neutraaleina yksilöurheilijoina” ja ilman kansallisuustunnuksia.

KOK ei toistaiseksi ottanut kantaa venäläisten ja valkovenäläisten osallistumiseen olympialaisiin Pariisissa vuonna 2024 ja Milano-Cortinassa vuonna 2026. Olympiaosallistumisesta päätetään myöhemmin.

Ukrainassa KOK:n suositus on kuitenkin jo herättänyt rajua arvostelua. Päätöksen nähdään myös johtavan siihen, että venäläiset ja valkovenäläiset päästetään aikanaan myös olympialaisiin.

Yksi arvostelijoista on ukrainalainen entinen ammattinyrkkeilijä Volodymyr Klytško.

– Tämä päätös saastuttaa olympiahenkeä ja on kuin tämä sota: hölynpölyä, hän sanoo tviitissään.

Tviitin on jakanut Kiovassa syntynyt suomalainen kapellimestari Dalia Stasevska.

– Tämä olisi täysin väärin. Kun yli 200 ukrainalaista urheilijaa on kuollut puolustaessaan Ukrainaa, ja kuka tietää kuinka moni on etulinjassa, venäläiset voisivat osallistua olympialaisiin. Tämä kertoo vain yhden asian äänekkäästi: olympialaiset eivät välitä, hän tviittaa.

Suomen olympiakomitea tiedotti KKO:n päätöksen jälkeen, että Pohjoismaiden kanta on yhä se, että aika venäläisten paluulle kilpailemaan ei ole oikea.

– Suomen Olympiakomitea tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Suomen Olympiakomitea on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa ilmaissut useaan otteeseen näkemyksen, jonka mukaan venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei tässä tilanteessa tule ottaa mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaan, tiedotteessa sanottiin.

This would be beyond wrong. While over 200 Ukrainian athletes have died defending Ukraine and who knows how many are in the frontlines, Russians could attend Olympics. This says only one thing loudly: Olympics don’t care. #Olympics #olympicgames https://t.co/Hgwnxddgwh

— Dalia Stasevska 🇫🇮 🇺🇦 (@DaliaStasevska) March 28, 2023