Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) on päättänyt, että hallitusneuvotteluihin osallistuvat kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit.

Twitterissä keskustellaan mahdollisesta hallituspohjasta. Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho pitää kokonaisuutta hyvänä.

– Hallitusneuvotteluihin lähtevien puolueiden kokonaisuus on vaalituloksen ja demokratian mukainen. Kansa äänesti muutosta ja nyt se on mahdollista. Suomella on nyt parhaat edellytykset nousta vaikeasta tilanteesta, hän tviittaa.

Kansanedustaja Ville Valkosen (kok.) mukaan kokoonpano olisi historiallinen.

– Valittu hallitusneuvottelupohja on ensimmäinen koskaan, jossa SDP tai keskusta eivät ole mukana, hän sanoo tviitissään.

Kokoomusedustajan mukaan tällä pohjalla olisi ”mahdollisuus uudistaa Suomea”.

– Tavoitteena lujempi, ketterämpi, moderni ja tulevaisuuteen katsova Suomi, hän toteaa tviitissään.

Oppositioon näillä näkymin suuntaavan keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kommentoi myös hallitusneuvottelupohjaa.

– On aivan oikein, että vaalien voittajat aloittavat nyt hallitusneuvottelut. Viisautta ja sitkeyttä heille! Eduskuntasalissa tavataan, hän tviittaa.

Keskustasta lähetetään jopa peukkua Säätytalolle lähteville puolueille.

– Hirmu tsempit oikeistokokoonpanolle!, tviittaa kansanedustaja ja entinen ministeri Hanna Kosonen (kesk.) peukkukuvan kera.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen povaa ”kylmää kyytiä Suomelle ja suomalaisille”. Hän viittaa talouden sopeutukseen ja mahdollisiin leikkauksiin.

– Perussuomalaiset on valmis kuittaamaan kokoomuksen kylmän talouspolitiikan vain saadakseen Suomen maahanmuutto- ja EU-politiikkaan muutoksia, hän tviittaa.

