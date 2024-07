Kännykkäkielto kouluihin? IS: Näin puolueet suhtautuvat

Eduskuntapuolueet suhtautuvat myönteisesti Petteri Orpon (kok.) hallituksen kaavailemaan niin sanottuun ”kännykkäkieltoon” peruskouluissa ja esiopetuksessa. Se mahdollistaisi oppilaiden puhelimen käytön rajoittamisen opetuksessa nykyistä tehokkaammin. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Karoliina Partasen mukaan kokoomus edistää puhelinten käytön rajoittamista hallitusohjelman mukaisesti.

– On tutkimustuloksia siitä, että kun kännykän käyttöä on rajoitettu kouluissa – niin oppitunneilla kuin välitunneillakin – sillä on ollut hyödyllisiä vaikutuksia lasten oppimistuloksiin ja keskittymisen parantumiseen, Partanen sanoo IS:lle.

Hänen mukaansa kokoomus toivoo, että oppimisrauha tunneilla ja sen myötä lasten keskittymiskyky sekä oppimistulokset paranisivat. Puhelinten käytön rajoittaminen voisi Partasen mukaan myös ehkäistä kiusaamista.

– Lailla ei voida estää, että lapsi ottaisi kännykän kouluun. Mutta koulupäivän ja oppitunnin sisällä rajoitettaisiin, ja mahdollisesti välitunnin aikana.

PS:n ryhmäjohtaja Jani Mäkelä peräänkuuluttaa yhtenäistä linjaa puhelinten käytölle. Lainsäädäntöä tarvitaan Mäkelän mukaan siksi, että oppilaiden puhelinten käytön kieltämistä voidaan vaatia niissä kouluissa, joissa se ei nykyisillä keinoilla onnistu.

– Se on aika selväjärkinen asia, että jos keskittyy jatkuvasti sosiaalisen median surffaamiseen oppitunneilla, ei silloin tietenkään keskity oppituntiin. Monet sisällöt, mitä siellä on, ovat häiritseviä ja lapsen kehitykselle vahingollisia.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan puolue ei ole vielä muodostanut kantaansa kännykkäkieltoa koskien.

– Asiaan on löydettävä suomalaiseen yhteiskuntaan sopiva ratkaisu, jossa huomioidaan opettamisen ja oppimisen rauha ja toisaalta digitalisoituva ympäristö, josta koulu ei voi jättäytyä sivuun, Tuppurainen sanoo IS:lle.

Hänen mukaansa SDP:ssä olisi kiinnostusta lähteä kännykkäkieltoa koskevaan kokeiluun täyskiellon mahdollistavan lainsäädännön sijasta.

– Satunnaistetulla kokeilulla voitaisiin saada tietoa siitä, miten kännyköiden jättäminen koulujen tai luokkahuoneiden ulkopuolelle tukisi tavoitetta oppimisen ja opettamisen rauhasta, Tuppurainen sanoo.

Myös keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen suhtautuu ”kännykkäkiellon” mahdollistavaan lakiin myönteisesti. Hänen mukaansa lain säätäminen olisi tärkeätä koulurauhan ja opetuksen kannalta. Kaikkosen mukaan selkein malli olisi luultavasti se, että puhelimet kerättäisiin ennen koulupäivää kännykkäparkkiin.

Kaikkonen korostaa, että puhelimen käyttöön voitaisiin tehdä tarvittaessa poikkeuksia.

– On asia erikseen, jos puhelinta tarvitaan esimerkiksi opetuksessa, Kaikkonen sanoo IS:lle.

Myös muilta eduskuntaryhmiltä tulee ymmärrystä kännykkäkiellolle.