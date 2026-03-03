Kanariansaarille vakava myrskyvaroitus – aallot jopa seitsemän metriä

Kanariansaarille on annettu vakava säävaroitus lähestyvän Regina-myrskyn takia. Asiasta kertoo Canarian Weekly.
Saarten asukkaita ja turisteja varoitetaan poikkeuksellisen korkeista vuorovesistä. Viranomaisten antaman varoituksen mukaan aallot voivat kohota jopa seitsemän metrin korkuisiksi. Siksi ihmisiä kehotetaan pysymään poissa ranta-alueilta.
Viranomaisten määräämä varoitus astui voimaan eilen maanantaina 2. maaliskuuta. Varoitus koskee kaikkia saariryhmän saaria. Ennusteiden mukaan suurimmat aallot tulevat olemaan itäisillä saarilla eli Lanzarotella ja Fuerteventuralla.
Poikkeuksellisten vuorovesien pelätään aiheuttavan muitakin vahinkoja, kuten tulvia.
Suomessa Kanariansaaret on tullut tunnetuksi suosittuna turistikohteena. Saariryhmä on hallinnollisesti osa Espanjaa.