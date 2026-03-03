Verkkouutiset

, ,

Kanariansaarille vakava myrskyvaroitus – aallot jopa seitsemän metriä

Asukkaita ja turisteja kehotetaan varovaisuuteen.
Puerto de la Cruz Kanariansaariin kuuluvalla Teneriffalla. VILLE MÄKILÄ
Puerto de la Cruz Kanariansaariin kuuluvalla Teneriffalla. VILLE MÄKILÄ

Kanariansaarille on annettu vakava säävaroitus lähestyvän Regina-myrskyn takia. Asiasta kertoo Canarian Weekly.

Saarten asukkaita ja turisteja varoitetaan poikkeuksellisen korkeista vuorovesistä. Viranomaisten antaman varoituksen mukaan aallot voivat kohota jopa seitsemän metrin korkuisiksi. Siksi ihmisiä kehotetaan pysymään poissa ranta-alueilta.

Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla

Viranomaisten määräämä varoitus astui voimaan eilen maanantaina 2. maaliskuuta. Varoitus koskee kaikkia saariryhmän saaria. Ennusteiden mukaan suurimmat aallot tulevat olemaan itäisillä saarilla eli Lanzarotella ja Fuerteventuralla.

Poikkeuksellisten vuorovesien pelätään aiheuttavan muitakin vahinkoja, kuten tulvia.

Suomessa Kanariansaaret on tullut tunnetuksi suosittuna turistikohteena. Saariryhmä on hallinnollisesti osa Espanjaa.

Maaliskuu voi tuoda kevään
Koko maaliskuu on ennusteiden mukaan keskiarvoa lämpimämpi.
Varoitus jalankulkijoille – tiet ovat liukkaita isossa osassa maata
Matalapaine liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli sunnuntaina.
Viikonlopun sää vaihtelevaa
Hankalat ajokelit jatkuvat.
Mainos