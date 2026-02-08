Verkkouutiset

Kuvakaappaus videolta. The Kyiv Independent/Youtube.

Kanadalainen naisvapaaehtoinen: Ensi taistelussa tuhosin rautatieaseman tankilla

Vapaaehtoistaistelija kuvailee ensimmäistä taistelukokemustaan erinomaiseksi.
Ukrainassa taistellut kanadalainen vapaaehtoistaistelija Brittney Shki-Giiziz kuvailee ensimmäisen taistelukosketuksensa olleen erittäin erinomainen kokemus.

– Tuhosin rautatieaseman tankilla, hän kertoo ukrainalaismedia The Kyiv Independentin Youtube-kanavalla julkaistussa haastattelussa.

Hän kertoo palvelleensa Kanadan asevoimissa ennen vapaaehtoistaistelijaksi lähtemistä. Harjoittelu Kanadassa oli kovaa. Elämä Ukrainan rintamalla oli Shki-Giizizin mukaan helppoa harjoituksiin verrattuna.

– Kanadan armeija valmisti minut hyvin sotaan, hän kuvailee.

Taustaltaan Shki-Giiziz kertoo olevansa panssarivaunukouluttaja. Opittuaan puhumaan ukrainaa riittävän hyvin hän siirtyi palvelemaan ukrainalaisessa panssarivaunun miehistössä.

Puolustajan tämänhetkistä tilannetta Shki-Giiziz kuvailee vaikeaksi.

– Totuus on se, että venäjä puskee. Me pidämme puoliamme, mutta meitä työnnetään jatkuvasti taaksepäin.

Mahdolliseen tulitaukoon Shki-Giiziz suhtautuu osittain kriittisesti. Vaikka tulitauko antaisi puolustajalle lepohetken, olisi se sitä myös Venäjälle. Mikäli Ukraina ei saa kunnollisia turvatakuita, hyökkää Venäjä Shki-Giizizin mukaan uudelleen tulevaisuudessa.

Kanadan asevoimien kykyihin taistelukokemusta Ukrainassa hankkinut Shki-Giiziz ei suhtaudu täydellä luottamuksella. Erityisesti droonien kanssa operoinnissa Kanadalla on hänen mukaansa paljon opittavaa.

