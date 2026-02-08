Kanadalainen naisvapaaehtoinen: Ensi taistelussa tuhosin rautatieaseman tankilla

Ukrainassa taistellut kanadalainen vapaaehtoistaistelija Brittney Shki-Giiziz kuvailee ensimmäisen taistelukosketuksensa olleen erittäin erinomainen kokemus.
– Tuhosin rautatieaseman tankilla, hän kertoo ukrainalaismedia The Kyiv Independentin Youtube-kanavalla julkaistussa haastattelussa.
Hän kertoo palvelleensa Kanadan asevoimissa ennen vapaaehtoistaistelijaksi lähtemistä. Harjoittelu Kanadassa oli kovaa. Elämä Ukrainan rintamalla oli Shki-Giizizin mukaan helppoa harjoituksiin verrattuna.
– Kanadan armeija valmisti minut hyvin sotaan, hän kuvailee.
Taustaltaan Shki-Giiziz kertoo olevansa panssarivaunukouluttaja. Opittuaan puhumaan ukrainaa riittävän hyvin hän siirtyi palvelemaan ukrainalaisessa panssarivaunun miehistössä.
Puolustajan tämänhetkistä tilannetta Shki-Giiziz kuvailee vaikeaksi.
– Totuus on se, että venäjä puskee. Me pidämme puoliamme, mutta meitä työnnetään jatkuvasti taaksepäin.
Mahdolliseen tulitaukoon Shki-Giiziz suhtautuu osittain kriittisesti. Vaikka tulitauko antaisi puolustajalle lepohetken, olisi se sitä myös Venäjälle. Mikäli Ukraina ei saa kunnollisia turvatakuita, hyökkää Venäjä Shki-Giizizin mukaan uudelleen tulevaisuudessa.
Kanadan asevoimien kykyihin taistelukokemusta Ukrainassa hankkinut Shki-Giiziz ei suhtaudu täydellä luottamuksella. Erityisesti droonien kanssa operoinnissa Kanadalla on hänen mukaansa paljon opittavaa.
Brittney Shki-Giiziz, Canadian volunteer in Ukraine: My first day fighting was absolutely excellent. I destroyed a train station with a tank. Being at war was physically easier than the training the Canadian Army puts us through. It prepared me very well for war. 1/ pic.twitter.com/3lKYuIjAnK
— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) February 7, 2026