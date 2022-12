Kanadaa vaaditaan estämään Venäjän NHL-tähden maahanpääsy

Kanadalaisukrainalaisten kongressi (UCC) on julkaissut vetoomuksen, jossa Kanadan hallitusta vaaditaan estämään venäläisen superkiekkoilijan Aleksandr Ovetshkinin pääsy maahan.

– Kanadalla ei ole velvollisuutta päästää maahan henkilöitä, jotka eivät vastusta Venäjän kansanmurhaa Ukrainaa vastaan, vetoomuksessa sanotaan.

Kongressi muistuttaa vetoomuksessaan, että Ovetshkin on tukenut julkisesti maan presidentti Vladimir Putinia ja tukenut esimerkiksi tämän vilpillistä vaalikampanjaa vuonna 2018.

Vetoomuksessa huomautetaan, että Ovetshkin ei myöskään ole missään vaiheessa tuominnut Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Aleksandr Ovetshkin pelaa NHL-liigassa Washington Capitals -joukkueessa. Joukkueen on tarkoitus pelata seuraavan kerran Kanadassa vierasottelussa Toronto Maple Leafsia vastaan tammikuun lopulla.

UCC calls on Canada to deny entry to Canada to Alexander #Ovechkin. Canada is under no obligation to allow persons who do not oppose #Russia genocide against #Ukraine to enter our country #cdnpoli

UCC letter to @MelanieJoly @SeanFraserMP can be read here https://t.co/YohQ3Jh9Hk pic.twitter.com/aI7gMM60XC

— Ukrainian Canadian Congress (@ukrcancongress) December 29, 2022