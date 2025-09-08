Verkkouutiset

Eduskuntatalo Helsingissä. VILLE MÄKILÄ

Kaksi uutta kansanedustajaa aloittaa

  • Julkaistu 08.09.2025 | 12:00
  • Päivitetty 08.09.2025 | 12:01
  • Eduskunta, Politiikka
Valtakirjat tarkastetaan tiistaina.
Uudet kansanedustajat Mauri Kontu (kesk.) ja Anette Karlsson (sd.) tarkistuttavat valtakirjansa eduskunnan apulaispääsihteeri Mikael Koillisella ja esittävät ne puhemies Jussi Halla-aholle (ps.) tiistaina 9. syyskuuta. Eduskunta kertoo asiasta tiedotteessa.

Mauri Kontu tulee eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä Annika Saarikon (kesk.) siirtyessä muihin tehtäviin. Anette Karlsson tulee Uudenmaan vaalipiiristä menehtyneen Eemeli Peltosen (sd.) tilalle.

Mauri Kontu saapuu apulaispääsihteerin luo kello 10.00 ja Anette Karlsson kello 10.30. He tapaavat ensin apulaispääsihteerin ja siirtyvät sen jälkeen puhemiehen huoneeseen.

Iltapäivällä uudet kansanedustajat saatetaan kello 14 alkavaan täysistuntoon.

