Kaksi Kiinan sota-alusta seuraa USA:n laivasto-osastoa

Kiinan laivaston kerrotaan seuraavan Etelä-Kiinan merelle saapunutta Yhdysvaltain tukialusosastoa.

Yhdysvaltain laivaston tiedotteen mukaan alueelle on lähetetty lentotukialus USS Nimitz, ohjusristeilijä USS Bunker Hill ja kolme ohjushävittäjää. CNN:n mukaan kaksi kiinalaisalusta on seurannut osastoa.

Alueen jännitteet ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Kiinan hallitus on vaatinut itselleen Etelä-Kiinan merellä sijaitsevia saariryhmiä ja rakentanut merialueelle keinotekoisia saaria, joita se nyt käyttää sotilastukikohtinaan.

Kiina on lisäksi uhannut vallata kapinallismaakuntana pitämänsä Taiwanin. Viime viikonloppuna yhteensä 57 kiinalaista sotilaslentokonetta ja neljä laivaston pinta-alusta havaittiin Taiwanin lähialueella.

Yhdysvallat on vastannut tilanteeseen lisäämällä laivaston partiointia kansainvälisillä merialueilla. Tällä viikolla Yhdysvallat ja Japani ilmoittivat vahvistavansa meritorjunta- ja tiedustelukyvykkyyksiä Okinawan saarella.

Maat ovat lisänneet sotilaallista yhteistyötään Kiinan luoman uhkakuvan seurauksena.

