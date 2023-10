Kakhovkan padon räjäytyksen vahingot kuin atomipommista

Europarlametaarikko, Saksan ja Ukrainan parlamentaarisen ystävyysryhmän varapuheenjohtaja Viola von Cramon-Taubadelin mukaan kyseessä on terroriteko ja hän korosti sen vaikutusten olleen äärimmäisen tuhoisia ja pitkäaikaisia .

Hän muistutti, että seismologian asema rekisteröi räjähdyksen rakennuksen sisällä, joten se ei ollut seurausta ulkoisesta voimasta, kuten Venäjän propaganda on väittänyt.

– Muutamaa päivää myöhemmin, kun tiedusteluraportit ilmestyivät, oli selvää, että Venäjän ”jalanjäljet” olivat ilmeisiä, von Cramon sanoi Ukrinformin mukaan.

Hän viittasi myös siihen, että venäläiset ovat tuhonneet massiivisesti Ukrainan metsiä, kemianteollisuuden laitoksia ja muita teollisuusyrityksiä sekä ovat levittäneet miinoja laajoille alueille.

Ukrainan armeijan pääesikunta on kertonut, että yli kolmannes Ukrainan maapinta-alasta on venäläishyökkääjän jäljiltä miinojen ja räjähteiden saastuttamaa. On arvioitu, että miinojen ja räjähtämättömien ammusten raivaaminen Ukrainassa voisi maksaa jopa yli 37 miljardia dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana.

Europarlamentaarikko korosti, että Ukrainan jälleenrakentamisen aikana on otettava huomioon maan ekologiset, humanitaariset ja taloudelliset tarpeet yhdessä.

Tätä taustaa vasten von Cramon totesi, että Ukrainan hallituksella on oltava tähän institutionaalinen valmius.

– Ympäristöuudistuksia voidaan käyttää todellisen toipumisen edellytyksenä, hän totesi ja lisäsi, että ympäristöseurantajärjestelmää tarvitaan ja hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ympäristövaikutusten arviointien laatimiseksi toisin kuin aiemmin on tehty.

Venäjän armeija räjäytti Kakhovkan padon kesäkuun 6. päivän yönä. Ympäristönsuojelijat ennustavat, että padon murtuman aiheuttama tekojärven tyhjentyminen voi voimistaa Etelä-Ukrainan aavikoitumista.

Ukrainan hallitus ja YK arvioivat vahinkojen määräksi yli 11 miljardia dollaria, kun taas suurimmat välittömät vahingot kohdistuivat energia- ja asuntosektoriin.