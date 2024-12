Kaja Kallas vaatii riippumatonta tutkintaa Kazakstanin lentoturmasta

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas vaatii riippumatonta tutkintaa Kazakstanissa tapahtuneesta Azerbaijan Airlinesin lentokoneen onnettomuudesta. Kallas esitti vaatimuksensa sen jälkeen, kun useat lähteet ovat alkaneet epäillä Venäjän ampuneen koneen alas.

Kallaksen mukaan tapaus on karu muistutus 1o vuoden takaa, jolloin Malaysia Airlinesin lento MH17 syöksyi maahan Ukrainassa heinäkuussa 2014. Tuolloin kyse oli Venäjän ilmatorjuntaohjuksesta, joka tiputti koneen.

– Kehotan nopeaan ja riippumattomaan kansainväliseen tutkintaan, korkea edustaja kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Ajatuksemme ovat uhrien perheiden ja ystävien luona. Toivon loukkaantuneille pikaista toipumista.

Esimerkiksi Yhdysvallat on arvioinut, että Kazakstanin lentoturman takana saattaa olla jälleen Venäjän ilmapuolustus. Ukrainan viranomaiset ovat taas sanoneet suoraan, että Venäjä ampui koneen alas.

Reports that Russian fire could have caused the Azerbaijan Airlines plane are a stark reminder of #MH17.

I call for a swift, independent international investigation.

Our thoughts are with the families and friends of the victims. I wish for a speedy recovery to the injured.

— Kaja Kallas (@kajakallas) December 28, 2024