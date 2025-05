EU:n Kaja Kallas: Painetta Venäjää kohtaan pitää lisätä

Euroopan unioni hyväksyi tiistaina 17. pakotepakettinsa Venäjää vastaan. Uudet pakotteet kohdistuvat muun muassa Venäjän puolustusteollisuudelle tärkeisiin komponentteihin ja noin 200 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan alukseen.

– Lisää Venäjä-vastaisia pakotteita on työn alla, EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

EU on jo aloittanut 18. pakotepaketin valmistelun. Kaja Kallas kertoo Svenska Dagbladetille, että vieläkin tiukemmat pakotteet ovat ”erittäin vahvasti pöydällä”.

– Kaikki ymmärtävät nyt, että tämän sodan todella lopettamiseksi meidän on lisättävä painetta Venäjää kohtaan.

Yhdysvalloissa republikaanien senaattori Lindsey Graham ja demokraattien senaattori Richard Blumenthal ovat esittäneet lakialoitteen, joka asettaisi ankaria pakotteita Venäjälle ja myös niille maille, jotka jatkavat venäläisen energian ostamista. Jos Venäjä todetaan esteeksi rauhalle Ukrainassa, tällaisia maita uhkaisivat esityksen mukaan jopa 500 prosentin tuontitullit.

Lindsey Graham on presidentti Donald Trumpin tukija ja esitys on saanut laajaa kannatusta senaatissa ja yli puoluerajojen.

– Se, että 77 senaattoria tukee Grahamin lakia, lähettää mielestäni erittäin selkeän viestin presidentti Trumpille. Toivon, että hän on nyt myös ymmärtänyt, että Venäjä vain pelaa peliä, Kaja Kallas toteaa SvD:lle.

Hän kertoo, että EU:ssa keskustellaan mahdollisuudesta ottaa vastaava pakotetoimi käyttöön.

The EU has approved its 17th sanctions package against Russia, targeting nearly 200 shadow fleet ships.

New measures also address hybrid threats and human rights.

More sanctions on Russia are in the works.

The longer Russia wages war, the tougher our response.

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025