EU hyväksyi uuden pakotepaketin Venäjälle

– Uudet toimenpiteet käsittelevät myös hybridiuhkia ja ihmisoikeuksia. Lisää Venäjä-vastaisia pakotteita on työn alla. Mitä kauemmin Venäjä käy sotaa, sitä kovempi on vastauksemme, kirjoitaa EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä.

EU-suurlähettiläät tukivat 17. pakettia viime viikolla, mutta sitä on sittemmin kritisoitu heikoksi ja vesitetyksi.

Uudet pakotteet kohdistuvat Venäjän sotilas- ja poliittisen eliitin jäseniin sekä ulkomaisiin tahoihin Kiinassa tai Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, joita syytetään Kremlin auttamisesta kiertämään jo asetettuja toimenpiteitä, kertoo The Kyiv Independent.

EU asettaa pakotteita myös yli 20:lle disinformaatiota levittävälle yhteisölle ja henkilölle sekä 20:lle tuomarille ja syyttäjälle, jotka ovat osallisina Venäjän oppositiota, erityisesti Vladimir Kara-Murzaa ja edesmennyttä Aleksei Navalnyia, vastaan nostetuissa oikeudenkäynneissä.

Paketti kohdistuu myös Venäjän puolustusteollisuudelle elintärkeisiin komponentteihin, kuten kemikaaleihin, materiaaleihin ja kaksikäyttötuotteisiin.

EU on uhannut Venäjää lisäpakotteilla, ellei presidentti Vladimir Putin sitoudu tulitaukoon ja suostu osallistumaan vakavasti rauhanpyrkimyksiin.

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025