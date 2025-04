Kaja Kallas: Joissakin EU-maissa Ukrainan sota tuntuu kaukaiselta

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoo Viron yleisradio ERR:n haastattelussa, että sodasta kauempana olevien maiden kansalaisille on vaikea selittää, miksi Ukrainaa pitää tukea ja puolustusta ylipäätään vahvistaa.

Kaja Kallakselta kysytään haastattelussa, miten hänen aloitteensa kahden miljoonan ammuksen toimittamisesta Ukrainaan etenee.

– Suunnitelma etenee hiljalleen. Eri jäsenvaltiot osallistuvat siihen omilla panoksillaan, hän toteaa.

Kaja Kallaksen mukaan tavoitteesta on nyt noin puolet koossa.

– Toivomme, että se etenee nopeasti, hän sanoo.

– Tietenkin haluaisimme, että asiat etenisivät nopeammin, se on täysin selvää. Mutta meillä on 27 demokratiaa, joissa tämä vie aikaa, hän viittaa EU:n jäsenmaiden määrään.

Häneltä kysytään haastattelussa, miksi esimerkiksi Italia, Espanja ja Ranska eivät pysty auttamaan Ukrainaa nykyistä enemmän.

– Tässä on kyse lopulta sisäpolitiikasta. Toisaalta (heillä) oli ennen argumentti, että taloudelliset säännöt eivät salli sitä. Nyt näitä taloudellisia sääntöjä on lievennetty, mikä antaa mahdollisuuden. Mutta tietysti näissä maissa koko tämä sota tuntuu olevan kaukana, eikä maiden sisällä ole kovin suurta tukea Ukrainan tukemiselle. Siksi johtajat, jotka haluavat tukea Ukrainaa, joutuvat ponnistelemaan enemmän saadakseen kaikki kansalaiset taakseen, Kaja Kallas arvioi ERR:lle.

– Mutta ymmärrän myös, että heidän on vaikea selittää sitä omille kansalaisilleen, koska rauhan aikana on hyvin vaikea sanoa, miksi meidän pitäisi investoida enemmän puolustukseen. Puolustuksen tarve tulee esiin vasta, kun on jo liian myöhäistä.