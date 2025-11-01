Kaisa Juuso IS:lle: Keskustan masinoima vyörytys oli epäreilu

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) kommentoi Ilta-Sanomille Torniossa yleisötapahtuma aikana kuvatussa videossa näkyviä tapahtumia.

Tilaisuudessa puhuttiin muun muassa sairaalaverkkouudistuksesta. Hän kiistää huutaneensa tilaisuudessa mikrofoniin.

Sosiaali- ja terveysministeri kuvailee sairaalaverkkouudistusta koskevaa arvostelua keskustan masinoimaksi vyörytykseksi.

– No käsittääkseni en huutanut siinä videolla mikrofoniin. Kun puhutaan ja yleisö on kaukana, niin täytyy puhua vähän kovempaa, jotta se kuuluu. Mutta yleisesti ottaen pidän epäreiluna tätä keskustan masinoimaa vyörytystä, jossa he itse rakensivat soteen itseään suosivia elementtejä ja nyt ankarasti moittivat heitä, jotka yrittävät pakon edessä korjata tilannetta, Juuso sanoo.

Juuso muistuttaa, että ministerin tehtävänä on ajatella koko maan etua, eikä pelkästään omaa vaalipiiriä.

Hänen mielestään Torniossa tapahtunutta tilannetta on ylipäätään paisuteltu medioissa rankasti.

– Ei se tilanne ihan siltä näyttänyt tai ollut sellainen mitä on annettu ymmärtää.