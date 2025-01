Kaikkien aikojen myydyimpien kännyköiden listakärki voi yllättää

Salesforce-yhtiön johtaja Vala Afshar on jakanut viestipalvelu X:ssä listauksen maailman eniten myydyistä matkapuhelinmalleista.

Matkapuhelimet muuttuivat muutamassa vuosikymmenessä raskaista tiiliskivistä ohuiksi moderneiksi laitteiksi. Vuoteen 2023 ulottuvalla Yahoon ja Omdian top-listalla on vain malleja, jotka eivät ole enää tuotannossa.

Listan kärjessä on Nokia 1100, jota myytiin 250 miljoonaa kappaletta sekä 1110, jota myytiin 248 miljoonaa kappaletta. Vuosina 2003–2005 julkaistut edulliset kännykät oli suunnattu kehittyvien maiden lisääntyneeseen kysyntään.

Applen iPhone 6/6 Plus -älypuhelin on sijalla kolme 222 miljoonalla myydyllä laitteella. Malli oli niin onnistunut, että se julkaistiin uudelleen Intiassa ja Kiinassa vuonna 2017.

Neljännellä sijalla on Nokia 105 (200 miljoonaa myytyä laitetta), viidennellä sijalla iPhone 6S/6S Plus (174 miljoonaa) ja kuudennella sijalla iPhone 5S (165 miljoonaa).

Top-listalle päätyivät seuraavina Nokia 3210, iPhone 7/7 Plus, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone XR/XS/XS Max, Nokia 6600, Nokia 1200, Nokia 5230, Samsung E1100 ja iPhone 5.

— Vala Afshar (@ValaAfshar) January 15, 2025