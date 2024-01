”Kaikki on tulessa” – tukikohta tuhottiin täsmäraketeilla

Ukrainan asevoimien kerrotaan tuhonneen Venäjän asevoimien tukikohdan Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkan kaupungin lähialueella.

Avdijivkan ympäristössä on käyty viime syksystä lähtien erittäin rajuja taisteluita. Ukraina on torjunut venäläisjoukkojen saartoyritykset ja pitänyt strategisesti tärkeän kohteen hallussaan, mutta kaupunki on raunioitunut lähes kokonaan tykistö- ja ilmapommituksessa.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu venäläissotilaan kuvaamaa videota Ukrainan täsmäiskusta. Se tehtiin tiettävästi Yhdysvaltain toimittamilla Himars-raketinheittimillä.

– En tiedä, mitä se oikein oli. Hätäpoistumistie oli tässä. Ehkä pääsemme sisään, toivottavasti se ei romahda. Kaikki on tulessa sisällä, sotilas sanoo raunioiden edustalla.

Toinen sotilas kehottaa olemaan jatkamatta pidemmälle. Kuvaaja sanoo, että hän voisi katsoa, missä kohdassa raketti on romauttanut kellarin katon.

Rakennusta tutkiva sotilas kiroilee ja huomauttaa kovan tuulen voimistavan tulipaloja.

– Jokin räjähtää. Tuolla alhaalla on tulipalo, joka kasvaa. Antennit ja signaalinvahvistimet olivat aiemmin tässä. Mitään ei ole jäljellä, kaikki paloi, venäläissotilas sanoo.

LUE MYÖS:

Tällaista on Avdijivkan lihamyllyssä: Sadasta miehestä oli ensimmäisen päivän jälkeen jäljellä 35 (VU 1.12.2023)