Liikenne pysäytetään Martti Ahtisaaren hautajaissaaton ajaksi

Presidentti Martti Ahtisaaren hautajaiset aiheuttavat lukuisia poikkeusjärjestelyjä liikenteessä Helsingissä, Helsingin poliisilaitos tiedottaa.

Ahtisaaren siunaus toimitetaan Helsingin tuomiokirkossa perjantaina 10. marraskuuta kello 13.

Siunaustilaisuuden jälkeen, noin kello 14.30, saatto liikkuu tuomiokirkolta kohti Hietaniemen hautausmaata. Reitin kesto on kokonaisuudessaan noin 45 minuuttia.

Hautajaissaatto etenee seuraavaa reittiä:

Unioninkatu – Aleksanterinkatu (Meritullintorin suuntaan, kiertää päävartioston) – Pohjoisesplanadi – Unioninkatu (kiertää presidentinlinnan) – Aleksanterinkatu – Mannerheimintie – Arkadiankatu – Pohjoinen Rautatiekatu – Mechelininkatu – Hietaniemen hautausmaan poikki vanhan kappelin portilta Hietaniemen uudelle kappelille.

Kaikki muu liikenne pysäytetään hautajaisten ajaksi saaton reitiltä. Poliisi kehottaa välttämään omalla autolla liikkumista, noin kello 14–16 välisenä aikana saattoreitin läheisyydessä.

Myös julkinen liikenne ohjataan saaton ajaksi poikkeusreiteille. Ajantasainen tieto julkisen liikenteen poikkeusreiteistä löytyy Helsingin seudun liikenteen (HSL) verkkosivuilta.

Reitin varrelle odotetaan kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kansalaisille parhaita paikkoja seurata hautajaisten kulkua paikan päällä ovat senaatintori ja tuomiokirkon ympäristö, presidentinlinnan edusta sekä Kiasman edusta.

– Poliisin tehtävä on turvata hautajaispäivän turvallinen ja arvokas kulku. Lisäksi poliisin rooli on huolehtia siitä, että hautajaissaattue pääsee etenemään mutkattomasti ja ilman häiriöitä reitillä, Helsingin poliisin hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisario Heikki Porola kertoo tiedotteessa.

Hietaniemen hautausmaalla presidentti Ahtisaaren haudan ympäristö on eristetty ja varattu kutsuvieraille. Hautausmaalla saattoa voi seurata eristyksen ulkopuolelta. Hautausmaalla seremonian osalta alue on eristetty, mutta alueella liikkuminen on muuten sallittua.

Hietaniemen tilaisuuden jälkeen kutsuvieraat siirtyvät kahvitilaisuuteen Helsingin kaupungintalolle ja muistotilaisuuteen valtioneuvoston juhlahuoneistoon. Helsingin kaupungintalo on suljettu yleisöltä.

Vieraiden siirtyminen takaisin keskustaan voi aiheuttaa myös lyhytkestoista liikennehaittaa. Poliisi ohjaa liikennettä.

Satamien liikennöintiin saatto vaikuttaa vähäisesti. Poliisi ohjaa sen osalta tarvittaessa liikennettä.

Poliisi kehottaa kansalaisia tarkkaavaisuuteen poikkeavien pysäköintijärjestelyiden osalta.

Hautajaissaattueen reitin varrelle ja torialueille (senaatintori, kauppatori) asetetaan hautajaispäivänä pysäköintikiellot katualueiden molemmille puolille noin kello 7–20 välille.

Väärin pysäköidyt autot tullaan siirtämään pois pysäköintikieltoalueelta.

Droonien lennättämistä rajoitetaan

Poliisi asettaa hautajaispäivänä ilmailulle tilapäisen rajoitusalueen, joka on voimassa kello 9–20.

Lentokieltoalue hautajaispäivän aikana kattaa käytännössä koko kantakaupungin alueen. Yksittäisiä medioita lukuun ottamatta poikkeuslupia miehittämättömien ilma-alusten eli droonien lennättämiselle ei myönnetä.

Laajan lentokieltoalueen syy on poliisin oman ilmailun turvaaminen ja tapahtuman turvallisuuden takaaminen.

Luvattomasti miehittämätöntä ilma-alusta lennättävä syyllistyy ilmailurikkomukseen, josta poliisi voi määrätä sakon. Lennättäjä voi syyllistyä myös muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Poliisi voi tarvittaessa ottaa ilma-aluksen myös haltuun.