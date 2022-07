Kai Mykkänen: Saksan julistettava hätätila kaasun takia

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan Saksan pitäisi julistaa hätätila kaasun toimitusten vaikeuksien takia. Mykkänen kommentoi medialle Uniperin ja Fortumin tilannetta tiistaina ennen eduskunnan talousvaliokunnan kokousta.

– Maalaisjärjellä ajateltuna tässä tilanteessa pitäisi päteä force majeure -pykälä, eli jos Gazprom ei toimita sopimusten mukaisesti kaasua, silloin Uniperin pitäisi voida nostaa hintoja sille tasolle, jolla se kaasua saa, Mykkänen sanoi.

– Tämä on ainoa oikea tapa, että Saksa julistaisi kaasun saannin kolmannen vaiheen hätätilan, se on hätätilassa. Nyt he yrittävät saada hätätilan sijaan Fortumin subventoimaan saksalaisille myytävän kaasun hintaa ja tekemään kymmeniä miljoonia euroja tappiota joka päivä.

Valtionyhtiö Fortum omistaa 78 prosenttia saksalaisesta energiayhtiö Uniperista, joka on ajautunut vaikeuksiin Venäjän kaasutoimitusten vähenemisen takia.

Valiokunta kuulee kokouksessa omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraista (sd.) joka on käynyt neuvotteluja Saksan hallituksen edustajien kanssa.

– Nyt on tärkeä antaa selvä tahtotila ministerille, että täytyy neuvotella oikeudenmukainen ja markkinatalouden mukainen ratkaisu. Tarkoittaa, että Saksan valtio subventoi saksalaisten kaasulaskuja, ei Fortum tai suomalaiset, Mykkänen sanoi medialle.

Kokoukseen saapunut ministeri Tuppurainen ei kommentoinut medialle neuvotteluja, koska kyse on yhtiöiden salassa pidettävistä tiedoista.

– Valitettavasti minun suuni on sen vuoksi supussa, Tuppurainen totesi.