Kaapatut viestit paljastivat Venäjän kenraalien kiistat

Venäjän asevoimien kenraalimajuri Roman Demurchievin puhelimesta kaapatut viestit avaavat ainutlaatuisen näkymän Venäjän kenraalikunnan sisäisiin suhteisiin, arvioi brittiläinen historioitsija ja tietokirjailija Chris Owen viestipalvelu X:ssä.

– Ne kuvaavat armeijaa, jotka repivät kenraalien väliset riidat, joka on korruption vaivaama ja joka on täynnä halveksuntaa esimiehiä ja kollegoita kohtaan, Owen kirjoittaa.

Ukrainalaiset onnistuivat saamaan haltuunsa useita gigatavuja dataa Demurchievin puhelimesta. Viestejä kaapattiin vuosien 2022 ja 2024 väliseltä ajalta.

Owenin mukaan viestinvaihto viittaa siihen, että Demurchiev on myös suoraan osallinen lukuisiin sotarikoksiin.

Useissa viesteissä kenraalimajuri Demurchiev ilmaisee tyytymättömyyttä upseerikoulutuksen ja sotilaiden peruskoulutuksen laatuun.

– Ihmiset saapuvat, tuomme heidät yöllä, ja aamulla he ovat valmiita taisteluun. Heillä ei ole minkäänlaista koulutusta, hän kuvailee sotilaiden koulutusta.

Demurchiev haukkuu myös kovasanaisesti muiden asevoimien haarojen edustajia. Muun muassa laskuvarjojoukot ja merijalkaväki saavat häneltä kovasanaista kritiikkiä.

Myös Venäjän turvallisuuspalvelu FSB joutui kenraalimajurin hampaisiin. Hänen mukaansa FSB:n ainoa tehtävä näyttää olevan tarkkailla, kuka varastaa mitenkin paljon. Myös asevoimien sotilastiedustelu GRU:n toiminta herättää kenraalimajurissa tyytymättömyyttä.

Viesteissään Demurchiev haukkuu laajalti myös muita kenraalikuntaan kuuluvia upseereita. Myös Venäjän pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov joutuu viesteissä Demurchievin hampaisiin.

Erityisen paljon Demurchievin keskusteli kenraalimajuri Ivan Popovin kanssa. Viestinvaihto paljastaa myös piirteitä Venäjän asevoimien korruptiosta. Popovin jouduttua korruptiotutkinnan kohteeksi myös Demurchiev joutui epäilyksen alle, kaapatuista viesteistä ilmenee.

Viesteissään hän kertoo myös hankkineensa itselleen kuulustelupaperit, jotta muut vyyhteen kytkeytyvät voivat valmistautua kuulusteluihin.

Kenraalimajuri Popovin ja Demurchievin välisen viestinvaihdon perusteella molemmat olivat osallisia korruptioon, Owen arvioi.

– Viestit osoittavat, että hän lähetti säännöllisesti suuria summia rahaa Popoville, todennäköisesti lahjuksina, joilla hän edisti omia etujaan johtoportaan sisällä, Owen arvioi.