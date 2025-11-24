Kaaos Donald Trumpin hallinnossa – ”Tämä on noloa”

Valkoisen talon tapa hoitaa Ukrainan rauhanneuvotteluja on ollut Washington Postin mukaan suorastaan kaoottinen.

Amerikkalaislehti ruotii tästä löytyvässä jutussa vuotojen ja erikoisten lausuntojen sävyttämää prosessia. Sen seurauksena julkisuuteen tuli rauhanesitys, jota on jyrkimmissä arvioissa kuvattu kuin Kremlin kirjoittamaksi. Sittemmin esityksen sisältöä on tiettävästi muutettu.

Ukrainasta on viestitty, että Genevessä sunnuntaina käydyt neuvottelut olivat tuloksellisia. Siitä, mitä Venäjälle lopulta aiotaan esittää ja kuinka lähellä Ukrainalle kelpaava esitys on, ei ole julkisuudessa vahvistettuja tietoja.

Nimettömänä pysyttelevä amerikkalainen viranomaislähde kertoo, ettei presidentti Donald Trump ole ollut mukana neuvottelujen yksityiskohtien hoitamisessa.

– Hänelle voi sanoa, että ”minä yritän järjestää diilin”. Siihen hän vastaa, että ”hienoa, anna mennä ja selvitä, mitä voit saada aikaan” – ja hän [Trump] on mukana tällä tasolla, lähde kuvailee.

Hän antaa lohduttoman kuvan Trumpin hallinnon tavasta hoitaa neuvotteluja.

– Tämä on ollut aivan totaalista kaaosta koko päivän, koska edes eri osat Valkoista taloa eivät tiedä, mitä on tekeillä. Tämä on noloa, lähde jatkaa.

Eurooppalainen viranomaislähde taas kertoo Washingtonin itsekin vaikuttaneen yllättyneeltä koko neuvotteluavauksesta.

– Yleensä, kun kyse on isommasta asiasta, se tuntuu erilaiselta. Meidän vaikutelmamme on ollut, että [Trumpin Venäjä-neuvottelija Steve] Witkoffin toiminta on ollut yllätys muulle hallinnolle.

Yhdysvalloista on viestitty, että Kiovalla olisi aikaa hyväksyä suunnitelma vain kiitospäivään eli tämän päivän torstaihin asti. Muussa tapauksessa Yhdysvallat katkaisisi sotilasavun Ukrainalle. Mediatietojen mukaan kyse on kuitenkin lähinnä painostuksesta.

Neuvotteluista perillä oleva lähde kertoo, ettei Trumpin hallinto näe sopimusesitystä ja aikataulua kiveen kirjoitettuna. Ukrainalaisille on hänen mukaansa kerrottu, että liikkumavaraa on. Sopu esityksestä halutaan kuitenkin nopeassa aikataulussa ja uhkaus aseavun lopettamisesta on todellinen.