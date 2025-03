Jyty aloittaa sopimusneuvottelut – ”Arvostus on euroja”

Kuntien ja hyvinvointialueiden työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut alkavat tänään tiistaina. Kuntasektorin ja hyvinvointialueiden työntekijöitä edustava Ammattiliitto Jyty tavoittelee neuvotteluissa erityisesti ostovoiman turvaavia palkankorotuksia ja palkkaohjelman jatkumista.

– Inflaatio ja hintojen nousu on heikentänyt erityisesti matalapalkkaisten työntekijöiden ostovoimaa. Siksi palkankorotuksissa olisi huolehdittava erityisesti matalampien palkkojen korottamisesta, sanoo Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Palkankorotuksia odotetaan myös työntekijöiden keskuudessa. Jytyn jäsenkyselyyn vastanneista kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöistä 89 prosenttia pitää palkankorotuksia neuvotteluiden tärkeimpänä tavoitteena.

– Tämä evästys taskussamme lähdemme neuvotteluihin. Arvostus on euroja, Voima toteaa.

Hän korostaa palkkaohjelman yhteiskunnallista merkitystä.

– Näin naistenpäivän jälkimainingeissa on hyvä muistaa, että kuntiin ja hyvinvointialueille vuonna 2022 solmittu palkkaohjelma on ollut keskeisin tekijä siinä, että palkkatasa-arvossa on ylipäätään edistytty. Lähdemme siitä, että palkkaohjelma jatkuu, Voima sanoo.

Palkka-asioiden lisäksi Jyty tavoittelee neuvotteluissa henkilöstön edustajia eli luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja koskevien määräysten kehittämistä.

– Monta vuotta valmisteltu palkkausjärjestelmien uudistaminen on jo loppusuoralla, joten tällä neuvottelukierroksella haluamme nostaa esiin henkilöstön edustajat. Työelämän myllerryksessä heidän merkityksensä vain kasvaa, ja siksi heidän toimintaedellytyksiään on parannettava muun muassa työajan käytön ja korvausten osalta, kommentoi Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara.

Jyty tavoittelee parannuksia myös työaikaa koskeviin kirjauksiin, muun muassa epämukavan työajan korvausten korottamista sekä parempaa ja sitovampaa työvuorosuunnittelua.

Maarianvaara on neuvottelujen kynnyksellä rauhallisin mielin.

– Kunta- ja hyvinvointialan neuvottelupöydässä toimitaan hyvin ratkaisukeskeisesti ja kaikille on kunnia-asia, että saamme ratkaisun valmiiksi neuvottelemalla. Siihen luotan tälläkin kertaa, hän sanoo.

– Sopimuskausi päättyy huhtikuun lopussa. Neuvottelut uusista sopimuksista pyritään saamaan valmiiksi siihen mennessä, Maarianvaara jatkaa.

Neuvotteluja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa käyvät Julkisen alan unioni JAU (Jyty ja JHL), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (Akavan liitot) ja Sote ry (Tehy ja Super).

Maaliskuun alussa Jytyyn liittyneen Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin myötä Jyty edustaa neuvottelupöydässä myös pelastusalan ammattilaisia.