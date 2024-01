Jyri Häkämies KL:lle: Lakkoilu maksaa 360 miljoonaa euroa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies arvioi Kauppalehdelle, että ensi viikon lakkojen hintalappu nousee jo 360 miljoonaan euroon.

Viime viikolla EK arvioi, että menetykset kahdelta päivältä ovat 270 miljoonaa euroa. Ammattiliitot ovat kuitenkin ilmoittaneet tämän jälkeen uusista lakoista, jotka ovat nostaneet lakkojen hintalappua. Esimerkiksi perjantaina julkisten hyvinvointialojen liitto JHL ilmoitti pysäyttävänsä koko junaliikenteen sekä pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen.

Ammattiliitot vastustavat hallituksen työmarkkinauudistuksia ja sosiaaliturvan heikennyksiä.

Elinkeinoelämän järjestöt ovat moittineet ammattiyhdistysliikettä siitä, että lakoilla vahingoitetaan suomalaisia yrityksiä.

– Poliittiset lakot kohdistuvat hallituksen uudistuksiin, mutta laskun maksavat yritykset menetettyinä tuloina. Viime kädessä lakoilla vahingoitetaan lakkolaisten omia työpaikkoja. Meidän tulee työrauhassa päästä kilpailijamaiden, esimerkiksi Ruotsin tasolle. Uudistukset ovat välttämättömiä, eikä ay-liike tarjoa mitään vaihtoehtoja hälyttävän taloustilanteemme oikaisuun, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoi tiedotteessa.

– On täysin kohtuutonta, että hallituksen toimiin kohdennetulla poliittisella lakolla vahingoitetaan ja haitataan yrityksiä, työntekijöitä ja kansalaisten elämää. Moni yritys kertoo, että Suomen kannalta negatiivisiin investointipäätöksiin on vaikuttanut myös se, että luottamus ay-liikkeen sitoutumiseen työrauhaan on heikentynyt. Investointien suuntautuminen muualle on tappio suomalaiselle työntekijälle ja julkiselle taloudelle, sanoi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

– Tämä on demokratian ja kansanvallan halveksuntaa. Meillä on hallitus, joka nauttii eduskunnan enemmistön tukea. Ay-liikkeen toiminta johtaa siihen, että investointeja jää tekemättä ja toimintaa siirtyy maihin, joissa työrauha ei ole vain kuollut kirjain, totesi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.